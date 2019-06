Babázós sátrat adnak az édesanyáknak

Egy egyszerű sátorról van szó székkel, szemetessel, pelenkázóval, ahol az édesanyák diszkrét, barátságos és higiénikus körülmények között táplálhatják anyatejjel csecsemőjüket.



Manapság nagy viták dúlnak a nyilvános szoptatásról – egyesek szerint ehhez joguk van az édesanyáknak, mások szerint jobb nekik és a babáknak is, ha ez intim dolog marad. Az egyesület – a helyi Család és Karrier Pont ihletésére – a gordiuszi csomót ezzel a sátorral vágja át. – Így az anyukák nyugodtan lejöhetnek kikapcsolódni a babával együtt, nem kell aggódniuk amiatt, hogy éhes lesz a pici – mondja Veronika, aki maga is 3 gyermekes édesanya.



A sátrat egyébként a gyermeknapra csak kölcsönkérték, de tervezik, hogy beszereznek egyet, amelyet állandóan, csak erre a célra fognak használni, és a berendezését, felszerelését is bővítik. A múlt hétvégi siker nyomán azt tervezik, hogy elviszik minden nagyobb helyi rendezvényre – például a városrésznapokra, illetve a Hagymafesztiválra – az édesanyák kényelme érdekében.