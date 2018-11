Bankpánik Csanádpalotán: felújítás miatt elköltözött a takarékszövetkezet, lehet, vissza se jönnek

A csanádpalotai takarékszövetkezeti fiók – akkor még úgy volt, átmeneti időre – a nyáron költözött ki a városháza földszintjéről. Azért, mert mint beszámoltunk róla, az épületet felújították, szigetelték. A szolgáltatás akkor Pitvarosra költözött.



A felújítás nagyjából egy hónappal ezelőtt befejeződött, és ezt a palotai önkormányzat jelezte is a 3A Takarékszövetkezet vezetésének. A polgármestert, Nyergesné Kovács Erzsébetet valóságos hidegzuhanyként érte, amikor megtudta, hogy a pénzintézet vezetése gondolkozik azon, visszaköltözzenek-e.



– A bizonytalanság miatt nálunk most elég nagy a felháborodás – mondja. – Szerintem egy ekkora, ráadásul jelentős átmenő forgalommal rendelkező városban szükség van a fiókra, no meg bankautomatára – így a polgármester.



Nyergesné megpróbált a takarékszövetkezettel személyesen egyeztetni az ügyben. Eleinte tárgyaltak vele, később már nem – arra hivatkozva, hogy 28-án hoznak végső döntést az ügyben. A polgármester információi szerint az elképzelés az, hogy a működés észszerűsítése érdekében a csanádpalotai fiókot bezárják, és a pitvarosi marad meg. Ebben az volna a logika, hogy Pitvaros a környező falvakhoz is közel van. – Ez igaz – mondja Nyergesné – , de Palota még ezzel együtt is több ember miatt fontos, ráadásul a palotai önkormányzat is a takarékszövetkezetnél vezeti a számláit. Ha a palotai fiók megszűnik, az itteniek aligha fognak Pitvarosra átjárni. Akkor már inkább Makóra, és esetleg a bankváltást is megfontolják – érvel.



Pitvaros első embere, Radó Tibor meg azzal, hogy itt összesen négy falu ügyfeleit szolgálják ki, ráadásul tudomása szerint a pitvarosi fiók eredményei jobbak, mint a palotaié. – A két település közt a távolság kilenc kilométer, jó az út, a tömegközlekedés – teszi hozzá.



Kerestük az A3 Takarékszövetkezetet is, röviden válaszoltak: „Takarékszövetkezetünknél jelenleg is folyamatban van a csanádpalotai fiók igénybevételének, működési hatékonyságának vizsgálata. Így a döntésről később tudjuk tájékoztatni önt".