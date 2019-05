Bekukkantottunk az új levéltárba

Az érdeklődők – közel kéttucatnyian – nem csupán tájékoztatást kaptak, de be is barangolhatták a levéltárat, beleértve a korszerű raktárakat is, és jó néhány érdekes dokumentumot láthattak.



Mint megtudtuk, Makónak a törökvész előtti időkből nincsenek iratai, hiszen azok a hódoltság idején elpusztultak. A levéltár egyébként összesen annyi iratot őriz, hogy azok egymás mellé téve két kilométert és száz métert tennének ki, közülük a legrégebbi pedig 1682-ből való. Urbancsok Zsolt azt is elmondta, hogy mi miatt érdemes felkeresnünk a levéltárat. – Például ha egy bizonyítványt elvesztettünk és másolatot szeretnénk róla, vagy ha egy ház építésével kapcsolatos dokumentumokat, engedélyeket, tervrajzokat keresünk – vetette fel. A legnépszerűbb kutatási téma persze a családtörténet – ehhez is minden segítséget megkap, aki kíváncsi rá.