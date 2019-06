Biciklivel is lehet hamarosan közlekedni a 43-as főúton

Nagylak polgármestere, Locskai Zoltán néhány héttel ezelőtt állt elő azzal az ötlettel, hogy faluja és a szomszédos Magyarcsanád között újra lehessen kerékpárral közlekedni. A 43-as főútvonalon ez mintegy 8 és fél kilométeres utat jelent. A javaslathoz az ötletet az adta, hogy május 23-án átadták a nagylaki elkerülő utat, és ennek köszönhetően – mint beszámoltunk róla – a 43-as főútvonalról lényegében eltűntek a kamionok. Már a ve­szélyes anyagot és élő állatot szállító járművek is az M43-ast használják, mert Csanádpalotát elérve az elkerülőn át lakott terület érintése nélkül juthatnak el a nagylaki átkelőig.Locskai szerint a lehetőségnek sokan fognak örülni. Nemcsak azok, akik Magyarcsanád és Nagylak között közlekednek, de azok is, akik a két falu között nagyjából félúton lévő kis településrészt, a töltés menti Bökényt szeretnék felkeresni két keréken.– Ők egyéb lehetőség híján eddig is a főúton bicikliztek, teljesen szabálytalanul. A szerencsén múlt, hogy begyűjtöttek-e bírságot vagy sem – jegyezte meg.A két falu közti kerékpározási tilalom feloldásáról a hét elején tartottak egyeztetést. Ezen részt vett a Magyar Közút Nzrt. és a rendőrség egy-egy illetékese, illetve Farkas János, Magyarcsanád polgármestere is. Locskai ötletét mindenki kedvezően fogadta, sőt kiegészítették azzal, hogy a jövőben a lovas kocsik és a traktorok is használhassák ezen a szakaszon a 43-ast. A tiltó táblákat várhatóan július végén szerelik le, aztán figyelni fogják a baleseti statisztikák alaku­lását. Ha ezek kedvezőek lesz­nek, maradhat az új rend. Ami egyébként egyúttal azt is fogja jelenteni, hogy Kiszombortól – Makón, Apátfalván és Ma­­gyarcsanádon át – el lehet jut­ni a határig, hiszen Kiszombort, Makót, Apátfalvát és Ma­­gyarcsanádot már eddig is a 43-assal párhuzamosan futó kerékpárút kötötte össze.