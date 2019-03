Bontják a községházát

Persze a hivatal feldúlásának egy felújítás az oka. Az önkormányzat 38 milliót nyert az épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. Ennek köszönhetően a tetőre napelem, a falakra hőszigetelő borítás kerül, megújul a fűtési rendszer, és ki fogják cserélni az ajtókat, ablakokat is. A munkát a makói Sapi-Vill Bt. végzi, és előreláthatóan április végén fogja befejezni.



Bár például a szomszédos Apátfalván a hasonló felújítás idejére tavaly másik épületbe költözött a teljes hivatal, Magyarcsanádon erre nem volt lehetőség. Így minden iroda az épületben működik tovább, sőt a testületi üléseket is itt tartják. – Rövid volt az idő, amit a pályázati feltételek szabtak, ráadásul nincs is másik alkalmas épület, ahová átköltözhettünk volna – indokolta a helyzetet a község első embere.