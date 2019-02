Bónuszhalakkal győztek Dél-Afrikában: 9 évesen eldöntötte Diána világbajnok lesz

Walter-Barna Diána verseny közben. Számára mindig természetes volt, ami sok nőnek idegen. Fotó: Walter család

Kilencvenegy hallal nyert aranyérmet a magyar női horgászválogatott Dél-Afrikában. Egy emberre egy fordulóban kilenc hal jutott, nagyrészt 5–30 dekásak, a mifelénk ismeretlen mud fish és yellow fish fajok példányai – és néha 4-5 kilós afrikai harcsák. Ezek voltak a bónuszhalak. Kicsire és nagyra is kellett készülnie, és nagyon türelmesen kellett várnia a kapást a Vereeniging városa melletti Vaal folyó versenypályáján Deli Ibolyának, Gyulánszki Nikolettnek, Kovács Hajnalkának, Kulcsár Arankának, Rudnay Csillának és Walter-Barna Diánának. Összehasonlításul: amikor 2014-ben Diána Portugáliában egyéni világbajnok lett, maga 160 halat fogott a 8 óra alatt.A most harmincéves versenyhorgász eredetileg kis- zombori. Nagyapja, édesapja és testvére révén ismerkedett meg a vízi élettel. Gyermekkora óta jár horgászni, kislányként is természetes volt számára minden pecázással kapcsolatos művelet, az is, amitől sok lány irtózik: felszúrni a horogra az élő csalit. Kilencévesen döntötte el, hogy világbajnok lesz, tízéves korában tagja volt a 14 éven aluliak belgiumi világbajnokságán ezüstérmet szerzett magyar csapatnak. Fogott már 80 kilós dajkacápát is a tengeren.Félmillió magyar ember vált horgászengedélyt évről évre, nyilván sokkal kevesebb nő, mint férfi. Azért, ahogyan a férfiak, a versenyhorgász magyar nők is hosszú ideje a világ élvonalához tartoznak.– A kétezres évek közepétől kezdtük igazán gyűjteni az érmeket. Ez annak az eredménye, hogy fejlődtünk, de az is hozzájárult, hogy a szövetség jobban támogatja a versenysportot – véli Diána. – A MOHOSZ abból indul ki, a versenyzők sikerei jó példával szolgálnak, így még többen fognak horgászni. Nagyobb anyagi támogatást kapunk, és most enélkül biztosan nem tudott volna kijutni négy csapat is a horgász világjátékokra. Ez az utazás miatt is költséges vb volt.Az a sztereotípia, hogy apa pecázik, anya pedig otthon várja, Diánáéknál azért sem jellemző, mert férje, Walter Tamás szintén versenyző, a feederválogatottal ő is világbajnok lett Dél-Afrikában. A család Kecskemét-Hetényegyházán él. Diána a legtöbb idejét a gyerekekkel tölti. – Most édesanyám és a párom szülei vitték bölcsődébe a kisebbik lányunkat, amíg a versenyen voltunk. Egyébként, ha lehet, Petrát és Nórát is visszük, együtt megyünk horgászni. Én is így nőttem föl.