Búcsúterápiára készül a MATE - Nótár Mary után is állt már színpadra a makói társulat

Jelenet a Rejtő-művekből összeállított darabból. Fotó: Szabó Imre

Új, sorrendben hatodik darabjának bemutatójára készül a Makói Teátrum (MATE) két esztendeje alapított társulata – tudtuk meg a vezetőtől, Varga Norberttől. Az újdonság egy kortárs szerző, az erdélyi születésű Pálffy Zsófi Búcsúterápia című díjnyertes színpadi műve, amely egy különböző függőségekben szenvedő emberekből álló terápiás csoportot mutat be annak konfliktusaival.Varga Norbert szerint ez a bemutató nagy kihívást jelent a makói színjátszóknak. Nemcsak azért, mert eszköztelen színjátszást igényel – alig lesznek díszletek, a jelmezek is otthoniak –, de azért is, mert a 16 éven felüli korosztály számára íródott. Komoly témákat feszeget, karakteresek a figurák, de azért van benne humor is – mondja.Eddigi előadásaik közül a Rejtő-művekből összeállított Jutalomjáték, illetve Csokonai Vitéz Mihály Karnyóné, avagy a vénasszony szerelme című komédiája aratta a legnagyobb sikert. Produkciójukat nemcsak a Maros-parti városban láthatta a közönség: felléptek Szegeden, Csanádpalotán és Kiszomboron is – utóbbi különösen izgalmas volt, mivel a falunapi programsorozatban léptek fel, rögtön Nótár Mary koncertje után. És forgattak kisfilmet is a soproni Civitas Pinceszínház vezetője, Kövesi György születésnapjának tiszteletére.Az új darab premierje jövő pénteken este 6-tól lesz a Hagymaházban. A jó 45 perces előadásban a nagyjából 20 fős csapatból heten állnak színpadra. A Búcsúterápia című darabot május 24-én 18 órakor is láthatja a nagyérdemű. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlja a MATE.A társulat első embere azt mondja, mostanra összeszoktak, és a közönség kedvező reakciója az eddigi előadások alkalmával igazolta a létjogosultságukat. Azt is hangsúlyozta, hogy a teátrum működése biztosított.