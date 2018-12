Csanádalbertin felújították a polgármesteri hivatalt és az orvosi rendelőt

Fotó: Kovács Erika

- A polgármesteri hivatalt 47 millió forintból újítottuk fel. Külső-belső hőszigetelést kapott. Szigeteltük a födémet is, a fűtést pedig korszerűsítettük. Az épületet napelemekkel szereltük fel - mondta az épületek bejárásán Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere. További 14 millió forintból pedig az épület hátsó részét alakították át. Új étkezőt, új irodákat alakítottak ki. A hivatal akadálymentessé vált.- Mivel 2015. január 1-jétől nálunk van Nagyér, Ambrózfalva, Pitvaros és Csanádalberti közös hivatala, így megemelkedett a dolgozói létszámunk. Most komfortosabb munkakörülményeket teremtettünk - emelte ki a polgármester.A rendelőintézetet 23 millió forintból újították fel. Az épület gyermek- és felnőtt várót, rendelőt, védőnői szobát foglal magába, illetve két helyiségben a szociális és gyermekjóléti szolgálatnak alakítottak ki helyet. Január 1-től ugyanis a közös hivatal 4 települése, valamint Kövegy és Királyhegyes új szociális és gyermekjóléti társulást hoz létre, aminek a székhelye ugyancsak Csanádalbertin lesz.Az épületek bejárása után a nemrég felavatott új művelődési házban folytatódott a program a falukarácsonnyal, amin Lázár János, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.- Csanádalbertin sikerült elérni, hogy van egy tisztességes művelődési házuk, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek, ünnepet ülhetnek. Van egy községháza, ahol az ügyeiket elintézhetik. Ami ennél is fontosabb, van egy egészségház, ahová a betegségek megelőzése, vagy a gyógyulás reményében mehetnek. Szeretnék gratulálni! Önöket illeti az elismerés, hogy képesek voltak összefogni. Kívánom, hogy ez az összefogás 2019-ben is megmaradjon. Várom a további feladatokat, igyekszem továbbra is segíteni a település fejlődését - fogalmazott a képviselő.