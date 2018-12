Csanádpalota kilábalt a csődből - újra tűzijáték búcsúztatja az óévet

Nyergesné Kovács Erzsébet

– Idén ismét lesz az új esztendőt köszöntő tűzijáték Csanádpalotán – tájékoztatta lapunkat a kisváros polgármestere, Nyergesné Kovács Erzsébet. A hír azért érdekes, mert mint emlékezetes, idén az év első napjaiban derült ki, hogy Csanádpalota csődközelbe került, és sokan akkor döbbentek erre rá, amikor a megszokott szórakoztató látványosság elmaradt.Mint annak idején megírtuk, az önkormányzat az elmúlt években a szabálytalan pénzügyi gazdálkodás, az átláthatatlan költségvetési helyzet miatt olyan adósságot halmozott fel, amit tovább görgetni idén már nem lehetett – a több tízmilliós tartozás egy jelentős hányada 60, illetve 90 napon túli volt.A városvezetés az előírásoknak megfelelően adósságrendezési eljárást indított, s közben Lázár János honatya segítségét is kérte. Ennek köszönhetően Csanádpalota végül 72 milliós rendkívüli központi támogatást kapott.Nyergesné most azt mondta, ennek, illetve a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően egy év alatt sikerült helyrebillenteni a város pénzügyi helyzetét. Olyannyira, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóinak – hosszú évek után most először – év végi jutalmat is tudtak fizetni.Folynak a megkezdett kisebb beruházások, a gyermekjóléti szolgálat épületegyüttesének és a szolgálati lakásnak a felújítása, de már nagyobbat is mernek álmodni: az év végén benyújtottak egy 300 milliós pályázatot a művelődési ház felújítására, amelynek elbírálását reménykedve várják. A jövő év elején már biztosan nem válságköltségvetést fognak összeállítani, amint az 2018-ban történt.A polgármester ugyanakkor azt mondta, továbbra sem sikerült megtalálni a pénzügyi nehézségek személyi felelőseit.– Erre a napi munka mellett egyszerűen nem volt idő, talán egy külön szervezetre lenne szükség a kérdés tisztázásához – mondta. Hozzátette, még mindig van mit rendbe tenni a városházi iratok között.