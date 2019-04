Csatárláncba álltak a makói könyvbarátok a költészet napján - fotógaléria

– Szeretem a könyveket, a verseket is, ráadásul nagyon sok könyvvel találkoztam, amit még nem láttam. Lehet, hogy lesz, amelyiket kiveszem majd – mondta csütörtök reggel a makói főtéren, a szökőkút szomszédságában a helybeli gimnazista, Kohenc Anna. Egyike volt azoknak, akik részt vettek a József Attila Könyvtár költészetnapi villámcsődületében.Az intézmény felhívására több mint százan vállalkoztak arra, hogy csatárláncba állnak, és versesköteteket adnak kézről kézre a Korona épületéből a Deák Ferenc utcai új, még átadás előtt álló könyvtárba. A sorba beálltak négy osztály diákjai, idősklubok tagjai, könyvtári és múzeumi dolgozók, sőt önkormányzati képviselők, no meg maga a polgármester is. Farkas Éva Erzsébet azt mondta, Makónak nagyon fontos fogadott fiának öröksége, egyébként pedig nem állnak tőle távol a versek. A Nyugat első nemzedékének íróit és költőit érzi magához a legközelebb, de szívesen olvassa Rilke költeményeit is.– Eredetileg a Szent János téri ideiglenes könyvtártól terveztük felállítani a csatárláncot az új épületig, de az túl hosszú lett volna – mondta az esemény ötletgazdája, Szikszai Zsuzsanna könyvtár- és múzeumigazgató. A villámcsődület egy órája alatt közel kétezer kötetet sikerült kézről kézre adogatva eljuttatni a Makovecz Imre tervezte épületbe. – Így egyszerre tudtunk ünnepelni és a költözködést is folytatni – tette hozzá.A csatárlánc több mint száz méter hosszú volt.