Csendesebb lesz a makói grillfesztivál

A korábbi években hangulatos volt a grillfesztivál - kérdés, hogy az idei milyen lesz. Archív fotó: Szabó Imre

Mostanáig az ősszel szokásos hagymafesztivál mögött Makó második legnagyobb gasztronómiai rendezvénye volt a Váll-ker Kft. által megtartott nemzetközi grillfesztivál. Ez eleinte a vállalat rendezvénye volt saját dolgozóinak, mostanra azonban kinőtte magát, turisztikai katalógusok is jegyezték: az utóbbi években már kétnaposra szervezték, és lovas felvonulás, kirakodóvásár, illetve koncertek, sztárvendégek fellépései színesítették. Az utóbbi években a Návay téren helyi és környékbeli énekesek, zenekarok mellett fellépett többek között a Tankcsapda, a Magna Cum Laude és a KFT is. Idén a 17. ilyen rendezvényt tartják szombaton a makói víztorony tövében, ám aki a megszokott műsorra is számít a sütés-főzés mellett, most hoppon marad.– A rendezvény lebonyolítása idén rendhagyó lesz, amire nem önszántunkból kerül sor – áll a Váll-Ker Kft. közleményében. Egy hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a fesztivál során a szabadidős programokra fordított idő aránya jelentősen meghaladta a szakmai programokét, s ezzel a rendezvény más elbírálás alá esik. Mint írják, szeretnének ezen elvárásoknak megfelelően eljárni, ezért idén nem szervezik meg azokat a külső, utcai programokat, amelyek fesztiváljelleget kölcsönöztek a rendezvénynek. A gasztronómiai versenyt persze megtartják, és a bemutatóterem is fogadja a látogatókat. Tóth István, a cég első embere azt is elmondta, hogy grillsütőn, illetve kemencében együtt összesen várhatóan közel száz csapat fogja összemérni tudását, tehetségét.