Csendet remél az új évtől Magyarcsanád

– A legnagyobb sikerünk talán az, hogy az önkormányzat nonprofit társaságának közreműködésével 80, korábban közmunkásként foglalkoztatott helybelit sikerült rendesen fizetett álláshoz juttatni

– mondja a bő másfél ezres lélekszámú Magyarcsanád első embere, Farkas János. Hozzáteszi: egy más településekkel közös pályázatnak köszönhetően azt is sikerült megoldani, hogy azokat a gyerekeket, akik innen járnak a makói Pápay-iskolába, egy vállalkozó külön járattal napi rendszerességgel Makóra vigye. Így az ő szüleik is munkát kereshettek, nem kell a gyerekeket kísérgetniük.



Ami a beruházásokat illeti, a múlt év a felkészülésé volt. Sikeresen pályáztak a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére, illetve a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat épületegyüttesének rekonstrukciójára, bővítésére. Ez a két beruházás idén elkészülhet. Várják továbbá annak a 9 milliós pályázatnak az elbírálását, amelyet a konyha fejlesztésére nyújtottak be. És van egy Apátfalvával közös pályázatuk is, amely a kőkereszthez vezető külterületi út rendbetételét célozza.



Mit várnak ezenkívül az idei évtől? – Elsősorban azt, hogy a falu csendesebb, biztonságosabb lesz – mondja Farkas, utalva arra, hogy tavasszal várhatóan átadják a kamionforgalomtól Magyarcsanádot is mentesítő nagylaki elkerülő utat. Reménykedve figyelik a Modern falvak pályázati kiírásait is – azt szeretnék elérni, hogy a községben ne maradjon sáros út. Ami pedig a hosszabb távú terveket illeti, már nagyon várják a Szent Gellért híd megépülését a falu határában. A polgármester úgy tudja, ennek már elkészült a környezetvédelmi hatástanulmánya, a munka pedig 2021-ben indulhat meg.



– Mivel a hídhoz várhatóan határátkelő is épül, ez komoly gazdasági pezsgést hozhat nekünk – mondja bizakodva.