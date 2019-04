Darabokban a Szent István tér kútja Makón

Időközben a földre dőlt darabot már elvitték a parkból. Fotó: Szabó Imre

– Szörnyű ezt látni – mondta lapunknak Karsai Ildikó makói grafikusművész, a Szent István téri különleges díszkút megálmodója. A műalkotás – mint egy olvasónk felhívta rá a figyelmet – napok óta elkeserítő állapotban van, az illető szerint vandál akció történhetett. Ezt gyanítja a tervező is, aki az eset kapcsán lapunknak felidézte, sajnos nagyon sok köztéri alkotás lett barbárok célpontja Makón az elmúlt években – ezek nagy részéről lapunk is beszámolt.A Karsai Ildikó által tervezett Szent István-ivókút, amelynek kivitelezője Szigeti Márton kőszobrász volt, a tér középső részén áll, nem messze a néhai városi főépítész, Novák István emlékpadjától. 2003. augusztus 20-án adták át. A stílusában a környék épületeihez szervesen illeszkedő ivókút lágyan ívelt fala előtt három különböző magasságú oszlop van elhelyezve, amely a vízelnyelő szerepét tölti be. Környezete apró kövekkel kirakott térburkolatot kapott.Czirbus Gábor alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője ugyancsak megdöbbent azon, ami az értékes kúttal történt. Emlékeztetett rá: ha megrongálták, a tettes akár kézre is kerülhet, hiszen a teret négy kamera is őrzi.A városgazdálkodás vezetője, Nagy Nándor ugyanakkor nem biztos benne, hogy mindez emberi beavatkozás eredménye, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a fagy tette tönkre a kutat. Feljelentést ezért nem tettek.Megtudtuk: a helyreállításra az eredeti alkotót, Szigeti Mártont kérték fel, aki május végére ígérte a munka befejezését.