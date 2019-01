Demonstráció szombaton Makónál: fél pályán lezárják a 43-ast

A 43-as főútvonal Szegedi utcai szakaszán, a páros oldalon félpályás útlezárás lesz szombaton délelőtt 10-től délután 1 óráig – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke. Hozzátette: a demonstrációt egy civil, Jani László jelentette be „a rabszolgatörvény és a kormány elnyomó politikája elleni tiltakozásként", a párt csak segít az esemény szervezésében.



Mucsi azt is kérte, hogy Czirbus Gábor alpolgármester csak akkor jöjjön el a megmozdulásra, ha támogatja a szervezők törekvéseit. Ezt azért hangsúlyozta, mert Czirbus barátaival ott volt és teát osztott a Kossuth-szobor előtti tüntetésen, Mucsi álláspontja szerint pedig ezzel megsértette a gyülekezési törvényt – emiatt bejelentést is tettek a rendőrségen.