Díjat nyertek a makói tévések: a helyi televíziók fesztiválján lett második a hadinaplóból készült film

Egy képkocka a 11 perces dokumentumfilmből. Fotó: Makó Városi Televízió

A film alkotói: Semetka Martina, Borka Péter és Kisistók Tímea a békéscsabai díjátadón. Fotó: Makó Városi Televízió

Egy makói honvéd, Boros István személyes hangvételű hadinaplója ihlette azt a dokumentumfilmet, amivel a makói tévések nemrégiben díjat nyertek. Megírtuk: az elrejtett naplót véletlenül, a padláson találták meg az olasz frontot megjárt, kétszer sebesült katona leszármazottai, akik aztán az erősen megrongálódott, egérrágta füzetből könyvet adtak ki. A kézzel írott napló bogarászása, számítógépre vitele, helyenként a szakszavak lefordítása mintegy kétesztendős munka volt, végül Halmágyi Pál múzeumigazgató szerkesztői munkájának köszönhetően vált Háborús emlékek 1914–1918 címen kötetté (2016. november 13.: Hadinapló a padlásról).A könyv nemrégiben olaszul is megjelent, és bemutatójára elutazhatott a makói tévé stábja is. Borka Péter rendező-vágó és Semetka Martina szerkesztő-riporter két napot töltött Olaszországban, a doberdói fennsíkon, ahol a legvéresebb harcokat vívták, de felkeresték a háború egyéb helyszíneit is. Beszéltek ottani történészekkel, polgármesterekkel, és jártak múzeumokban is. Az olaszországi forgatás anyagából aztán itthon, Kisistók Tímea stúdióvezető irányítása mellett született az Egy elveszett napló nyomában című, 11 perces dokumentumfilm, többek között korabeli fekete-fehér filmrészletek felhasználásával.Az alkotást, miután a helyi televízió nézői láthatták, dokumentumfilm kategóriában benevezték a Helyi Televíziók Országos Egyesületének pályázatára. A rangos szakmai zsűri – Gulyás István szerkesztő-riporter, Buglya Sándor filmrendező-producer és Kocsis Tibor filmrendező-producer – értékelése alapján a makói film második helyezett lett. A grémium különösen figyelemreméltónak ítélte a film képi világát, illetve azt, hogy a film nincs „túlbeszélve", és hogy a végén egy percben egy hozzáillő zene aláfestésével csak a képek beszélnek. Az egyesülethez egyébként szerte az országban közel száz helyi tévé tartozik, a második helyet tehát erős mezőnyben nyerték el a makói tévések.Kisistók Tímea a díj kapcsán hangsúlyozta, 2015 óta ez a 8. rangos szakmai elismerésük. – Valamennyit olyan filmekért kaptuk, amelyekben a makói térség kincseit igyekszünk bemutatni. Ezt az egyik legfontosabb küldetésünknek tartjuk – tette hozzá.