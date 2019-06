Díszpolgári címet kap Tiszlavicz László és Jámbor Zoltán

Az ülésen Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, 150 ingatlant rongált meg a víz, ebből 100-at már felmértek. Hogy az érintettek milyen segítséget kaphatnak, arról pénteken dönt a testület. A további károk megelőzése érdekében az önkormányzat szerződést kötött egy vállalkozóval az átereszek megtisztítására, a belügyi tárcától pedig támogatást fognak kérni a Jángori-csatorna szélesítésére, mélyítésére. A város árokrendszerének bővítéséhez állami forrásra lesz szükség.



A székelykapuról vita is volt. A független Marosvári Attila azt mondta, tudomásul vette, hogy lesz csíkszeredai székelykapu Makón, de szerinte máshol kell elhelyezni, mert a Csanád vezér tér zsúfolt. Hadik György (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor 2 és fél évvel ezelőtt felvetette az elképzelést, külön kérte, szóljon, akinek valamilyen kifogása van, de senki sem jelentkezett. Csernyus Lőrinc főépítész úgy vélekedett, máshová is lehet tenni, de a Csanád vezér tér különösen alkalmas rá, mert ott sokan látnák. Ott is lesz.



A testület döntött még többek között arról, hogy – mint előre jeleztük – kedvezményt kapnak a felújítás idejére bezárt csipkesori üzletek bérlői. Ketten kapnak díszpolgári címet: Tiszlavicz László egyetemi tanár, főorvos és Jámbor Zoltán, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének alapítója. A Nemzedékek nevelője címmel Tatár István nyugalmazott matematikatanárt tüntetik ki.