Dupla infarktus a családban - anyát és fiát egymás után mentették meg

Egy nap különbséggel szenvedtek szívinfarktust. A makói Szilvási Jánosné már nagyon várja, hogy ne csak fényképen láthassa a fiát otthonában. Fotó: Szabó Imre

– Aznap, amikor kórházba ke­­rültem, meglátogatott a fiam, és ígérte, hogy másnap a családjával együtt jönnek el. Nem így történt: néhány órával ké­­sőbb őt is behozták. És őt is szívinfarktussal – mesélte a makói rokkantnyugdíjas, Szilvási Jánosné a családjukban nemrégiben megesett nem mindennapi történetről.– Pénteken délelőtt 11-kor rosszul éreztem magam. Miután nem lettem jobban, telefonáltam a lányomnak, aki azonnal riasztotta a mentőket. Perceken belül, egyszerre értek ide – elevenítette fel a drámai pillanatokat Erzsébet. Azt mondta, a fiatal doktornő, aki a mentővel érkezett, gyorsan tette a dolgát. Az EKG-vizsgálat nyomban ki­mutatta, hogy infarktusról van szó. A mentő azonnal a megyeszékhelyre vitte; katéteres be­­avatkozást végeztek rajta, s mint mondta, az összehangolt be­­avatkozással megmentették az életét. – Nagyon hálásak va­­gyunk mindenkinek, aki segített – hangsúlyozta.Egy nap sem telt bele, és Er­­zsébet fia, a 44 esztendős, kétgyermekes Szilvási János is rosszul lett hasonló tünetekkel, mint az édesanyja. Őt a felesége vitte kocsival az ügyeletre, gondolván, így ha­­marabb segítséget kap. Az ügyeletről vitte a mentő Szegedre – egyébként az ügyelet épp a mentőszolgálat épületében működik. Vele azért nem tudtunk beszélni, mert még mindig kórházban van, rehabi­litációs kezelésen.– A sors fintora, hogy a fiam EKG-eredménye pontosan ugyanolyan lett, mint az enyém – mondta Erzsébet. A szakem­be­rek ezt követően javasolták is a családnak, hogy minden­­ki vizsgáltassa meg magát, elképzelhető ugyanis, hogy a hasonló esetek mögött valami­lyen genetikai hajlam lehet. Szilvásiné is ezt gyanítja – a családban, a felmenők között több szívbeteg is volt.A történet érdekessége, hogy a mentést is mindkét esetben ugyanaz a személyzet hajtotta végre. Mint a makói mentők kö­­­zösségi oldalán olvasható, amikor a következő napon ismét mellkasi fájdalomra panaszkodó beteghez riasztották őket, az egységnek ismerős volt a neve. Mint az édesanyját, őt is megfelelő helyszíni ellátásban részesítették, majd vele is elindultak a szív­­katéteres laborba. Útközben komplikáció is fellépett, leállt a beteg keringése. Az esetkocsi személyzete azonnal beavatkozott, si­­keresen újraélesztette a beteget, majd végrehajtották a szükséges szívkatéteres beavatkozást.A mentősöket is szerettük vol­­na bemutatni, vezetőjük azonban azt üzente a mentő­szolgálat megyei sajtószolgálatán keresztül, hogy nem szeretne nyilatkozni.