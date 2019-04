Egy fiatal makó-rákosi gazdálkodó tojásokkal teszi szebbé 5 rászoruló család húsvétját

Laurencsik Enikő kedvenc szárnyasai között. Fotó: Szabó Imre

Százötven tojást oszt szét öt nehéz sorsú család között a napokban a fiatal makó-rákosi gazdálkodó.

Fotó: Szabó Imre

– Régóta igyekszünk segíteni a rászoruló családokat, a legtöbbször ruhákat juttattunk el hozzájuk – mondta a mostani felajánlás előzményéről az ötletgazda, Laurencsik Enikő.– A tojás szinte apróság, de vannak olyan családok, amelyek ennek is tudnak örülni. Ha már ezzel foglalkozunk, igyekszünk így szebbé tenni a húsvétjukat – tette hozzá.A 25 esztendős, szakképzett fiatal gazdálkodó a szüleivel együtt vezet családi gazdaságot Makó-Rákoson. 4 éve foglalkozik szárnyasokkal. A felajánlott tojások ráadásul nem mindennapiak: fajtafenntartásként tartott, úgynevezett fogolyszínű őshonos magyar tyúkoktól származnak. Az állományt kétévente cserélik, Gödöllőről hozzák – most 250 darabot tartanak szabad tartással. Persze van óljuk, ahová esténként maguktól húzódnak be. A tyúkok ellátása egyébként egész napos munka: kora reggel össze kell szedni a tojásaikat, aztán jöhet az etetés, itatás, takarítani kell, no meg cserélni a szalmát a tojóládákban. A tojásaikról azt mondják, különlegesen finomak. Ez alighanem annak is köszönhető, hogy az állatok a családi gazdaságban, vegyszermentesen termelt búzát és kukoricát fogyasztanak. Hogy mennyit tojnak, az változó – mostanában napi 50-60 darabot.A tojásokat Enikő nem közvetlenül fogja a rászorultaknak adni, hanem egy városszerte ismert, jótékonysági akciókat, gyűjtéseket rendszeresen szervező önkéntes, Jártassné Juhász Kitti közreműködésével. A 150 tojást ő fogja 5 rászoruló, többgyermekes család között szétosztani a napokban, miután meggyőző- dött róla, hogy az adomány jó helyre kerül.