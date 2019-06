Elbicikliztek Makóról a tűzszerészek fővárosi emlékművéhez

Két nap alatt Makóról Budapestre tekertek. Szabó Mária Gizella édesapja életéről könyvet is kiadott. Fotó: Szabó Imre

Szabó Istvánt Makón sokan úgy ismerték, mint a vakok és gyengénlátók helyi egyesületének vezetőjét, ezt a tisztséget töltötte be ugyanis jó három évtizeden keresztül. Azt viszont már kevesebben tudták róla, hogy látását még tűzszerészként, munka közben veszítette el: egyik bevetése során sajnos felrobbant a kezében egy gránát, amely ráadásul a jobb karját is leszakította.Lánya, Szabó Mária Gizella tavaly – azóta hangoskönyv formájában is megjelent – kötetet adott ki Szabó István kalandos életéről. A könyvből kiderült, édesapja mindig hazájához hű, büszke katona volt, balesete után pedig azt a célt tűzte maga elé, hogy elismertséget szerezzen a tűzszerészi hivatásnak, egyúttal igyekezett segíteni sorstársainak.A civilben angolt tanító Szabó Mária Gizella azt már a könyvbemutatón megígérte: idén kerékpártúrát is szervez édesapja, és egyúttal minden tűzszerész tiszteletére. Ezt a hétvégén meg is tartották. Nem volt véletlen sem az időpont, sem a megemlékezés módja: édesapja 1947. június 12-én szenvedett balesetet, és amíg nem vesztette el a látását, sokat kerékpározott, bejárta az egész országot – tudtuk meg tőle.A kerékpártúra a József Attila Gimnázium előtti hősi emlékműtől indult, és mint megtudtuk, úgy szervezték meg, hogy bárki bármekkora távon csatlakozhasson hozzá. Időtartamát kétnaposra, egy kecskeméti pihenővel tervezték, végcéljául pedig a a tűzszerészek fővárosi, a Vérmezőn lévő emlékművét jelölték meg.Szabó Mária Gizella azt mondta, a túra megszervezése nagy álma volt, de azt még nem tudja, lesz-e belőle hagyomány, vagy csak egyszeri alkalom volt.