Ellopták a pitvarosi templom kilincseit: lehet, hogy gyűjtő kérésére tűntek el a míves ajtónyitókat

A templomra az önkormányzat brigádja egy csőből készített új kilincset. Fotó: Kovács Erika

– Elhunyt egy evangélikus társunk. Amikor a harangozó be akart menni a templomba, hogy meghúzza érte a harangokat, akkor vette észre, hogy hiányzik a főbejáraton a kilincs – mondta Matuzné Halász Judit, a templom gondnoka.A harangozó azonnal szólt. Alig tudták a zárat kinyitni, mert a cilindert is lelopták. A belső kilincset is elvitték, ami csak úgy lehetséges, hogy a zárat is feltörték, és bementek a templomba.Matuzné Halász Judit elmondta, a harangozóval megnézték a másik, az oldalsó ajtót is, amelyről szintén hiányzott a patinás kilincs. Az is látszott, hogy feszegették az ajtót. A belső kilincs megmaradt, talánsiettek. A zár körüli míves foglalatot viszont leszedték. A gondnok és a harangozó megnézték, hiányzik-e még valami más is a templomból, de az elkövetőknek valószínűleg csak a kilincsekre lehetett megbízásuk.Az Aigner Adolf tervei alapján épült, bizánci stílusú evangélikus templomot Szeberényi János püspök szentelte fel 1882. december 17-én. A csaknem 140 éves evangélikus templomban már régen nem volt sem istentisztelet, sem más esemény. A templom kívül-belül nagyon rossz állapotban van. Az időjárás az elmúlt évtizedekben óriási károkat okozott a templomban. Az épület beázik, potyog a mennyezet.A templom felújításra szorul, egyelőre azonban nincs rá forrás.Az ajtó nem maradt sokáig kilincs nélkül. Az önkormányzat brigádja fűtéscsőből hajlított egyet, ugyanis nem könnyű ekkora ajtóra új kilincset beszerezni.Érdekesség, hogy a pitvarosi eset előtti napon Hódmezővásárhelyen, a Hősök terén lévő ügyfélszolgálat ajtajáról is eltűnt a kilincs. Erről a Promenad.hu képes beszámolót közölt. Kíváncsiak voltunk, hogy esetleg onnan is ellopták-e a kilincset. Hogy miért nem volt zár több órán keresztül a régi nagy ajtón, nem tudtuk meg, a sajtóreferens ez irányú megkeresésünkre mindössze annyit válaszolt, hogy minden kilincs megvan.A pitvarosiak szerint a templom míves ajtónyitói gyűjtőkhöz vándorolhattak, de az is előfordulhat, hogy egy új vagy felújított ház díszei lesznek valahol.