Ellopták Gyuri bácsi 1600 forintos gyümölcsfáit, de nem ez zavarja

Popa György szomorú, hogy a facsemetékre már csak a gödrök emlékeztetnek.

– Szemléletváltást szeretnék elérni, legalább itt, a faluban. Én mindig örültem, ha az előttem lévő fa terméséből valaki szedett magának néhány szemet

– Sajnálom, hogy van olyan, akinek sikerélményt jelent néhány kis fa ellopása. Igazából nem is akarom tudni, ki volt a tettes – mondta a magyarcsanádi agrárvállalkozó, önkormányzati képviselő, Popa György, miután facsemetéket loptak el a házuk elől. A Nicolae Balcescu utcában lévő ingatlan elé négy gyümölcsfát ültetett: kajszibarackot, szilvát, meggyet és cseresznyét. Darabja 1600 forintba került –Popa Györgyöt a faluban úgy ismerik, mint aki gyakran tesz a közösségért, szívesen adományoz. Nyolc évvel ezelőtt például éppen gyümölcsfacsemetéket ajándékozott a helyi általános iskolásoknak. Mindenkinek olyat, amilyet választott; összesen 157 darabot 100 ezer forintért. Azt is megírtuk, hogy a gyerekektől ugyancsak azt kérte, a fákat lehetőleg a ház elé ültessék. A csemeték nagy része szerencsésen gyökeret vert, sőt idővel már szüretelni is lehetett róluk (2016. október 7.: Termőre fordultak Gyuri bácsi fái ).Az önkormányzatok saját hatáskörükben sokféleképpen szabályozzák azt a kérdést, milyen fát lehet az utcán, azaz közterületen ültetni. Popa György tisztában van azzal, hogy Magyarcsanádon is viták kereszttüzében áll ez a kérdés – ő azonban szándékosan ültet a ház elé gyümölcsfát, és ösztönöz erre másokat is.– mondja. És bár most csalódott, úgy tűnik, a falopás sem szegte kedvét.