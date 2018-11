Élőben ez is más, mint a tévében: balettiskolát segít a makói takarítócég

A nemrég elkészült szegedi balett-teremben a növendékek egy csoportja Varga Józseffel és Asztalos Péterrel. A koreográfiát néha a gyerekek írják. Fotó: Bakos András

– Amikor balettet láttunk a tévében, gyorsan elkapcsoltunk, ennyi közünk volt hozzá... Aztán nemrég egy barátom meghívott az iskola előadására, és ahogy a szünetben kijöttünk a feleségemmel, ugyanazt gondoltuk: ez az, amit szívesen támogatnánk – mondja a makói Asztalos Péter, a BarZak Kft. ügyvezetője. – Megkerestük Varga Józsefet, a táncműhely vezetőjét, és az alapítványunk azóta minden évben támogatja a működést. BarZak-díjat alapítottunk, amelyet a mesterek által kiválasztott növendékek kapnak. Ez virágcsokor, szobor és részvételi lehetőség egy egyhetes intenzív tánckurzuson. A legutóbbi koreográfusversenyt is támogattuk, mert fontosnak gondoljuk, hogy a mai gyerekek kreatívak legyenek, megvalósítsák a saját ötleteiket. Láttuk, tényleg ügyesek voltak. Sokat dolgoztak azzal, amit kitaláltak, összejártak a foglalkozásokon túl is.A BarZak Kft. 2011-ben jött létre, három emberrel dolgozó lakatosipari cégként. 2014-től egyedi tervezésű fém használati eszközöket kezdett gyártani, egy évvel később takarítószolgálatot is indított. Speciális, magasra nyúló porszívókkal épületeket is tisztít, kiváltva az alpintechnikát.A ma már tizenöt embert foglalkoztató cég alapítványának, és személyesen Asztalos Péternek, Asztalosné Veronikának mint fő támogatóknak – mások mellett – meg is köszönte Facebook-oldalán a VargaBalett Táncstúdió a növendék-koreográfusverseny megrendezéséhez nyújtott segítséget. Nem ők az egyedüli támogatók. Vállalkozások és szülői közösségek segítik a közhasznú egyesületként működő műhelyt, amelyet 2013-ban Makón, a Kálvin Téri Református Általános Iskolában alapított Varga József Dömötör-díjas táncművész, nívódíjas táncpedagógus. 2014-től a szegedi Moszkvai körút 11. alatt, majd a következő évtől a hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc iskolában is elkezdődött az oktatás. József mellett László Lívia és Szalai Alexa Rita, a Szegedi Nemzeti Színház két táncművésze is tanítja a gyerekeket. Most 320 növendékük van. A legfiatalabb korosztály a három és fél éveseké, a legidősebbek tizenhat és fél évesek. A növendékek többsége lány. Ha tehetsége és akaratereje révén nem is lesz mindenkiből táncművész, fejlődik a fizikai állóképesség, ügyesség, ritmusérzék. Egészséges életmódra, érzelmi nyitottságra nevelik itt a gyerekeket. – A külső segítség biztonságot ad nekünk, így tudunk fennmaradni és nagyot álmodni – mondta Varga József. – Tavaly Szegedről két növendék ment tovább a Magyar Táncművészeti Egyetemre, tavalyelőtt egy Győrbe, kettő Pécsre ment továbbtanulni, két makói fiatal bekapcsolódott a táncművészeti egyetem harmadik évfolyamába. Minden hónapban rendezhetünk csapatépítő programot – volt kókuszgolyó- és muffinparti, amikor a gyerekek sütöttek –, bált rendezünk, koreográfusversenyt, és a Szegedi Nemzeti Színházban évadzáró gálát. Rengeteg jelmezt kell varrni, mert az a cél, hogy az egyesület adja mindenkinek a fellépőruhát.