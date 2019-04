Emléktáblát kapott a vívómester

– Személyes emlékeim nincsenek róla, mert édesapámat koholt vádak alapján már a születésem előtt néhány hónappal bebörtönözték, majd ki is végezték – mondta a 70 esztendős Szűcs Ágoston István, a vívómester fia. Azt mondta édesapjáról, kiváló vívómester és edző volt, akinek a tanítványai közül világ- és olimpiai bajnokok is kikerültek. Ráadásként fegyelmezett, tisztességes katona volt, aki még kivégzése pillanatában is a hazáját éltette. Az ünnepségen köszöntőt Szegvári Ernőné polgármester, beszédet Máday Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola alapítója és Szűcs Ágoston, vitéz Szűcs József fia, illetve Szabóné Vígh Erzsébet mondott, majd az emléktábla leleplezése és megkoszorúzása után a Magyar Szablyavívó Iskola tartott bemutatót.