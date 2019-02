Energetikai korszerűsítésre is költenek - Idén 130 millió forint épül be Óföldeákon

– 2018 nálunk tervezéssel telt. Most fogjuk megvalósítani, amire támogatást nyertünk – nyilatkozta lapunknak Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere. A TOP-program energetikai korszerűsítésre szánt keretéből 48 millió forint érkezett a községbe. – Ebből megújul az orvosi rendelő, a néhány éve rendbe tett polgármesteri hivatal fűtését korszerűsítjük, új hőszigetelés készül, és akadálymentes lesz az épület. Az energetikai korszerűsítés érinti az emlékházat is. Ez a munka hamarosan kezdődik. Lezajlott a közbeszerzés, most kötünk szerződést.



Az erődtemplom felújítására az egyház 83 és fél millió forintot kapott. Ez nem csak a helyiek szívügye,

a különleges formájú épületet messze földön számon tartják, máshol élők is tartanak itt esküvőt, keresztelőt.

Az építőipar drágulása az óföldeáki beruházások költségeit is több millió forinttal növeli a tervekhez képest. Simonné Sinkó Erika azt mondja, kiegészítő támogatást igényelt az önkormányzat. Bár egyensúlyban van a költségvetés, hitelt, ha csak egy mód van rá, nem vennének föl.



Óföldeákon figyelik a Modern falvak program pályázati kiírásait, hátha lenne lehetőség támogatást igényelni szolgálati lakás felújítására.



– A temetőben a ravatalozót szeretnénk rendbe tenni, és utat is kell építenünk. Az elmúlt években három útalappal rendelkező utca kapott aszfaltburkolatot, de van olyan utcánk, amelynek még útalapja sincs – sorolta a további terveket a polgármester. – Az Óföldeákot Maroslelével összekötő út felújítását is nagyon várjuk, kaptunk rá ígéretet, és az országgyűlési képviselőnk is segít ebben. Az nagyon sokat jelentett, hogy Makó és Hódmezővásárhely mellett az autópálya révén Szeged negyedóra alatt elérhetővé vált autóval. Az az út viszont nagyon rossz, hiába javítgatják, a buszok is nehezen közlekednek rajta. Szeretnénk Földeák és Maroslele felé kerékpárutat, és a művelődési ház felújításában is reménykedünk. Ez több százmilliós álom.