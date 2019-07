Épülnek a makói járdák - mutatjuk, hány milliót fordít a város a beruházásra

A Fűrész utcában betonjárda épül. Fotó: Szabó Imre

Új, betonból készülő járda épül a makói Fűrész utcában, ahol – mint a körzet képviselője, Toldi János elmondta – a régi járda olyan rossz volt, hogy sokan inkább az úttesten gyalogoltak, vagy tolták a babakocsit. A körzetben egyébként már nemigen van olyan utca, ahol legalább az egyik oldalon ne lenne jól járható a gyalogút.Ebben a körzetben Tóth-Kása Józsefné egyéni vállalkozó kapott megbízást a járdafelújításra összesen 900 méter hosszan olyan utcákban, mint a Kálvin, a Liget, a Szúnyog, a Fűrész illetve a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep. Június végén láttak munkához. Most épp 4-5 fős csapat tevékenykedik a területen, munkagépeket is használnak, de ez az éppen aktuális feladat igényei szerint változik.Az idei járdaprogramról Czirbus Gábor alpolgármester elmondta: ahogyan tavaly, úgy most is 8 helyi vállalkozó között osztották el a feladatot és a beruházásra szánt 160 millió forintot is egyenlően, a helyi képviselőkkel egyeztetve osztotta szét az önkormányzat. Ebből most 7 kilométernyit tudnak járhatóvá tenni, ami összesen 33 utcát érint. A lakóknak nem kell önerőt fizetniük. A munka, beleértve a tereprendezést, a megmaradt építőanyagok elszállítását is, szeptemberre mindenütt befejeződik, de lesz, ahol már a nyáron végeznek.