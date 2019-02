Épülnek az utak, csatornák Honvédban: a makói városrész lakói évtizedek óta várnak az emberibb körülményekre

Fotó: Szabó Imre

Fotó: Szabó Imre

Hol épül út, csatorna?



A beruházás keretében új burkolatot kapnak az alábbi, most még sáros utcák: Szende (203 m), Sarkantyú (205 m), Türr (410 m), Vasvári (520 m), Aulich (206 m), Bem (416 m), Balassa (91 m), Pozsonyi (223 m), Alma (189 ), Táncsics (351 m), Szigeti (101 m), Bánffy (97 m), Fuvola (161 m) és Lendvai (173 m). Ezek kétrétegű, bitumennnel stabilizált felületű, szilárd burkolatú bevonatot kapnak. Ehhez elvégzik a szükséges altalaj-tömörítést is, ami további 20 centis homokos kavics, illetve további 20 centis zúzottkő útalapborítást kap. Ugyanezekben az utcákban épülnek az esővíz-elvezető csatornák is.

– Ha esett az eső, a mentő mihozzánk csak a sarokig jött, aztán gyalog vittek oda, hordágyon – mesélte a makói Sarkantyú utcában lakó Mursa Józsefné, aki mindezt személyesen megélte, hiszen súlyos szívbeteg.Hozzátette, a tüzelőt is a sarokról hordták be, mert a járhatatlan úton a fuvaros nem kockáztatja meg a behajtást. Ez nem túlzó óvatosság: tavaly megírtuk, hogy ebben az utcában egyszer a kukáskocsi is árokba csúszott. Az úttest most nem olyan sáros, mint akkor volt, mert felszórták zúzott kővel. Az igazi megoldás azonban a szilárd burkolat lesz, amit – mint Mursáné mondja – évtizedek óta várnak a honvédiak.A városrész lakóinak álma most végre teljesül, csütörtök délelőtt ugyanis Farkas Éva Erzsébet polgármester aláírta a kivitelezési szerződést az itteni utak, csatornák megépítésére a Délút Kft. gazdasági ügyvezető igazgatójával, Juhász Lóránt Gáborral. A városvezető emlékeztetett: a 750 milliós honvédi beruházási programnak köszönhetően már átadták a megújult bérlakásokat, most pedig 14 utcában 3300 méternyi szilárd burkolat, illetve ezek mentén 3800 méternyi csatorna épül meg. – Élhető, biztonságos városrésszé akarjuk tenni Honvédot – mondta a polgármester. A körzet képviselője, Sánta Sándor – a program ötletgazdája – pedig arról beszélt, a sár, a csatornák vize már a honvédi házak egy jelentős részét is tönkretette, ezért nagyon időszerű a probléma megoldása.A kivitelező cég képviselője a szerződés aláírása előtt azt ígérte, a munkát március 18-án kezdik, és egyszerre több helyen, a lakosság türelmét kérve kezdik meg. Bár a szerződés szerint szeptemberig kell végezniük, reményeik szerint már július végén levonulhatnak a brigádok és a munkagépek a területről.