Favágás miatt áll le a makói gyárnegyed: a cégvezető hétvégére kérné a munkát - a szolgáltató szerint nem lehet

– Az áramszolgáltató a közelmúltban arról tájékoztatott bennünket, hogy március 12-én reggel 8-tól délután 4-ig áramszünettel járó karbantartást végez, ami a mi gyárunkat is érinti – mondta Gábor Zoltán, a Rákosi úton működő DuoCor Bt. első embere. A cégvezető hozzátette, az áramszünet és az ezzel járó termeléskiesés nem csak őket érinti hátrányosan: az ipari park gyárnegyedének valamennyi üzemét ugyancsak. A főként fémbútorokat exportra gyártó, német tulajdonban lévő társaság 250 embernek ad munkát, a teljes gyárnegyedben pedig összesen mintegy 3000-en dolgoznak.



Gábor Zoltán nem érti, hogy ezt a munkát – konkrétan gallyazásról, tehát nem hirtelen fellépett hiba elhárításáról van szó – miért nem lehet hétvégén végezni, amikor a gyárak kisebb kapacitással termelnek, tehát kisebb az ebből adódó kár, és kevesebb dolgozó tevékenységét kell átszervezni. Ezzel kapcsolatos kérdését, javaslatát eljuttatta helyi politikusoknak, de természetesen a szolgáltatónak is. Utóbbi helyről nem kapott konkrét magyarázatot, ezért mi is érdeklődtünk.



– Azokon a hálózatokon, amelyek több felhasználási hely, köztük lakossági ügyfelek ingatlanjainak ellátását is biztosítják, a tervezhető munkálatok hétvégi időpontra helyezését a vonatkozó szabályok nem teszik lehetővé – válaszolta a szolgáltató sajtóosztálya lapunk kérdésére. Azt is írták: az NKM áramhálózati társasága folyamatos fejlesztéseket és karbantartásokat végez műszaki hálózatán, annak érdekében, hogy javítsa a villamosenergia-szolgáltatás színvonalát, és kielégítse az év közben felmerülő többletenergia-igényeket. – Társaságunk mindig szem előtt tartja ügyfelei igényét, ezért a minőség javítását és a biztonságos ellátást szolgáló munkák időpontjának megválasztásakor törekszik a legmegfelelőbb időpontok kiválasztására, de sajnos ez nem minden esetben kivitelezhető. A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy a szolgáltatás szüneteltetésével járó munkálatokról az előírásoknak megfelelően mindig tájékoztatják az érintett ügyfeleket.