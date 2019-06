Fekete kucsmás madár bukkant fel Makó közelében

Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park/Lovászi Péter

A kucsmás sármányok a verébalakúak rendjébe tartoznak. Testük legnagyobb része napsárga színű, a hímek jellegzetes, kucsma formájú fejmintázatot viselnek. Erős csőrű, magevő madarak, rendszerint a repceföldek közelében telepszenek meg tartósan. Az utóbbi évtizedben elkezdtek terjeszkedni észak felé.

A Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei a park Csanádi puszták részterületén többször is figyeltek meg kucsmás sármányt az utóbbi években. A KMNP honlapján jelezték : idén is felbukkant egy Makó közelében.Megtudtuk: a mediterrán térségben költő kucsmás sármány első példányai 2010-ben jelentek meg Magyarországon, Baja és Csávoly közelében. A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül először 2015-ben figyelték meg ezeket a madarakat Kübekháza és Makó környékén."Tavaly a Makó és Maroslele közötti Ószegedi úton heteken keresztül láttunk egy hímet és egy tojót. Fészkükre nem bukkantunk rá, de valószínűleg költöttek, mert a hím heteken át énekelt. Idén ugyanezen a helyen június eleje óta többször is megfigyeltünk egy éneklő hímet. Mivel nem gyűrűztük meg, így nem tudjuk egyedileg azonosítani, de valószínűleg ugyanaz a madár tért vissza tavalyi költőhelyére" - olvastuk a nemzeti park honlapján.