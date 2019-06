Férfiak is tanulhatnak háztartás-gazdaságtant

Nem csak a falunapi bográcsozáskor főzhetnek a férfiak. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A Család és KarrierPont a pitvarosi és környékbeli települések lakóit támogatja olyan szolgáltatásokkal, amelyek megkönnyítik az életüket. Fejlesztésekkel, képzésekkel segítették a munka és a magánélet összehangolását, a munkakeresést.A Család és KarrierPont tavaly nyáron kezdte meg működését, pitvarosi központtal. Akkor még csak nőket vártak a képzéseikre. Elsősorban munkaügyi, egészségügyi, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadásra helyezték a hangsúlyt. A fejlesztő foglalkozásokért nemhogy nem kellett a résztvevőknek fizetniük, hanem támogatást is kaptak, a kétnapos képzésért 20 ezer forintot. Most már a férfiaknak is meghirdették a lehetőséget. A fejlesztő tevékenységeken való részvételért pedig óránként 1000 forintos motivációs díjat adnak.– A legújabb képzéseink egyike a háztartás-gazdaságtan. A felmérések alapján erre van igény, hogy hogyan lehet kevés pénzből minél jobban kihozni a családi költségvetést – mondta Baksa József, a Család és KarrierPont projekt­felelőse. Jelenleg 6 településen szerveznek képzéseket, Pitvaroson, Csanádalbertin, Ambrózfalván, Nagyéren, Csanádpalotán és Mezőhegyesen. Hamarosan még több települést vonnak be a lehetőségbe, egészen Hódmezővásárhelyig.Baksa József kérdésünkre elmondta, míg a Család és KarrierPont indulásakor elsősorban a pénzbeli támogatás vonzotta a képzésekre való jelentkezést, mára ez a helyzet megváltozott.– Csak egy alkalommal lehet támogatott képzésen részt venni. De vannak, akik már az újabb tanfolyamokra is szívesen jönnek, amiért már nem jár pénz, mivel érzik, hogy hasznos ismeretekkel gazdagodnak. Sőt, arra is van igény, hogy klub formájában további ismeretekhez jussanak az adott témában.