Feri bácsira emlékezik Makó: születésnapján kapott emléktáblát a néhai múzeumigazgató

– Talán Makó utolsó polihisztora volt. Nem magáért élt: a közösségért, a városért, a múzeumért tevékenykedett az utolsó pillanatig – jellemezte elődjét, Tóth Ferencet a József Attila Múzeum igazgatója, Szikszai Zsuzsanna. Ő avatta fel a mindenki által tisztelt, becsült Feri bácsi emléktábláját pénteken az intézmény épületének falán. A város helytörténészeként, díszpolgáraként is ismert néhai igazgatóról azt is elmondta: életének legnagyobb tanítása az, hogy szülővárosában meglátta azt a helyet, ahol alkothat, kiteljesedhet munkássága.Tóth Ferenc álmodozó muzeológus volt, aki mert nagyot álmodni. Életét három múzeum indulása fémjelzi: Makón a József Attila nevét viselő és az irodalmi emlékhely Espersit-ház, valamint Ópusztaszeren a hagymás ház is hozzá köthető. Emellett fáradhatatlan kutatómunkájának gyümölcseként többpolcnyi általa írt és szerkesztett kötet dolgozza fel a város múltját. Díszpolgári címet 1990-ben kapott, emellett számtalan szakmai kitüntetést is magáénak mondhatott. Tóth Feri bácsi – ahogyan a városban mindenki emlegette – tavaly augusztusban, 90 esztendősen hunyt el.A születése napján felavatott táblát Pálfai Zoltán plébános áldotta meg, majd Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester, illetve a család megjelent képviselői és a múzeum dolgozói koszorúzták meg.Tóth Ferenc emléktáblája egyéniségéhez méltóan szerény, egyszerű. Fotó: Szabó Imre