Fiatalon nem sportolt, most nem tudja abbahagyni: 76 évesen 29-szeres magyar bajnok Sebők Árpád

Sebők Árpád idén 6 magyar bajnoki címet szerzett, és lett három második helye is. Már benevezett a jövő tavaszi versenyekre.

– Belefáradtam, hogy miközben más városokból egész csapatnyi veterán atléta utazik az országos versenyekre, én Makóról mindig csak egyedül – indokolta eredeti döntését Sebők Árpád. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportján koordinátorként dolgozott férfi szó szerint a kollégái hatására kezdett el futni: negyvennyolc évesen észrevette, hogy a hozzá hasonló korú férfiak kezdik elveszíteni régi testtartásukat, ő pedig nem akarta ugyanezt megélni. Bár korábban a kötelező tornaórákat leszámítva sosem sportolt semmit, akkor elhatározta, futni fog. Azóta olvasóink végigkísérhették sikereit: rengeteg hazai és nemzetközi versenyt nyert,ma már 29-szeres magyar bajnok.Bár alkalmanként olyan számokban is rajhoz áll, mint például a távolugrás, legtöbb aranyérmét különböző távú futóversenyeken szerezte. Idén 6 magyar bajnoki címet szerzett, és lett három második helye is. Ami miatt mégsem ez lett a veterán futó karrierjének lezárása, az az, hogy mellé szegődött egy lelkes drukker, aki biztatta, hogy ne adja fel – ráadásul támogatói is rágták a fülét. Így aztán végül úgy döntött, folytatja. A jövő tavaszi versenyekre már be is nevezett. A 75–80 évesek korosztályában fog rajthoz állni, minthogy idén májusban betöltötte a 76. esztendőt.Sebők Árpád jelenleg egy szegedi egyesület egyébként egyetlen igazolt senior versenyzője. Ha versenyre készül, egy hónapon át minden nap, egyébként heti 3 napot edz, alkalmanként közel másfél órát. Ezt akkor is megteszi, ha éppen szakad az eső. Amikor megkerestük, épp nagytakarítást végzett otthon, és mint megtudtuk, közben civilben dolgozik is, idegenvezetőként. Ezt épp fél évszázada csinálja, és egyelőre ezt sem tervezi befejezni. Hogy mi a titka annak, hogy ilyen jó karban van ebben a korban, maga sem tudja.– Az egyik magyarázat nyilván a sport, de alighanem a genetika is közrejátszik benne. Édesanyám 92 évet élt, és balesetben halt meg – mondta.