Földeákról kapnak segítséget az ország koraszülött babái

A kézzel készült ajándékokat mindenütt szívesen fogadják. Fotó: Molnárné Gardi Katalin Facebook oldala

– Tavaly megkérdeztem a kecskeméti koraszülött intenzív osztály szintén Aranyanyu-díjas ve­­zetőjét, Kelemen Editet, mivel tudnék nekik segíteni. Kiderült, szívesen fogadnának olyan kö­­tött sapkákat, takarókat és já­­ték polipokat, amilyeneket anyósom korábban a szegedi koraszülöttmentőknek készített – mesélte Molnárné Gardi Katalin. Azóta a Honvéd kórház és a gyulai kórház is részesült ha­­sonló adományban, szintén Aranyanyu-kapcsolatok révén. A holmik közül egy szorul ma­­gyarázatra: a polip, amely Ma­­gyarországon pár éve terjedt el. Dániában találták ki, hogy érdemes ilyesmivel meglepni az intézményi ápolásra szoruló koraszülötteket, lábai ugyanis a köldökzsinórhoz hasonlóak, és a kicsik megnyugszanak, ha kézbe vehetik.Molnárné Gardi Katalin – jelentős részben olvasóink sza­­vazatai nyomán – 2017-ben lett Aranyanyu. A Richter Arany­anyu Díj az egyik legrangosabb hazai elismerés, amely pe­­dagógusokat, egészségügyi és szociális területen dolgozó nőket díjaz. A Földeákon élő Molnárné a makói kórház altatásokat végző szakasszisztenseként a közönségdíjat kapta meg. Akiket kitüntettek, tartják egymással a kapcsolatot, és igyekeznek egymás munkáját segíteni. – Ez egy különleges, összetartó közösség – mondta Katalin.A polipokat, takarókat és sap­­kákat a földeáki könyvtár­ban működő kézimunka cso­­­port tagjai készítik, akik örömmel vállalták a munkát. Legutóbb, amikor Katalin Gyulára vitte az ajándékokat, ők is elkísérték, ráadásként jött velük egy ma már 10 esztendős földeáki kislány is, aki annak idején a gyulai koraszülött-in­tenzíven kezdte életét.