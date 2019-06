Folyik a fertőtlenítés Honvédban

– Már leállíthattuk a Honvédban működő összes szivattyút – mondta tegnap Zsámboki Zsolt, akit a belvízvédelem irányításával bíztak meg Makón. Emlékezetes: a Maros-parti városban vasárnap olyan rendkívüli mennyiségű eső esett, hogy a csatornák nem bírták elszállítani csapadékot, és a mélyebben fekvő területeken, mindenek előtt Honvédban utcákat, udvarokat, házakat öntött el. A helyzet mostanra normalizálódott.



Teendő azért még mindig van. Tóthné Balázs Andrea, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy kollégái nem csak a házak állapotát mérik fel, de a háztulajdonosoknak Neomagnol tablettát is osztanak a kézmosáshoz, a zöldségek, gyümölcsök megtisztításához. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Alföldvíz lajtos kocsikkal biztosítja az egészséges ivóvizet azoknak, akiknek nincs vezetékes.



Az épületek, udvarok fertőtlenítésére a helybeli Barzak Kft. kapott megbízást. A cég első embere, Asztalos Péter elmondta: kiszórással és permetezéssel, hipós oldattal végzik el a munkát, emellett a szőnyegeket is elviszik, kimossák és visszaszállítják. Hogy mindez mennyibe kerül, a munka befejeztével derül ki.

KÉPALÁ: A Barzak Kft. szakembere fertőtleníti az udvart. Fotó: Szabó Imre