Franciák a makói tangazdaságban

– Az étel finom, az iskolával nagyon elégedettek vagyunk. Otthon ennél sokkal többet kell dolgozni – mondta a Makón szakmai gyakorlatát töltő 11 francia diák egyike, Rywan Trubuil a Galamb József nevét viselő mezőgazdasági szakgimnázium tangazdaságában. Társaival együtt éppen palántázott a fóliasátorban, amikor felkerestük a csoportot.Mint megtudtuk, a csoport bő két hetet tölt Makón, ez idő alatt három részre osztva, felváltva két magánvállalkozásnál, illetve az iskolai tangazdaságban vesznek részt gyakorlati képzésen.A fiatalokról kiderült, hogy Toulouse környéki tanyák lakói, és egy ottani mezőgazdasági szakképző tizenéves diákjai. Az iskola korábban is küldött Magyarországra tanulókat gyakorlati képzésre, Makóra azonban eddig nem. A francia iskola vezetése a világhálón bukkant rá a Galamb-szakgimnáziumra, és egy most ott dolgozó, Szegedről odakerült magyar pedagógus megerősítette nekik, hogy érdemes felvenni a makói intézménnyel a kapcsolatot – ezt követően érkezett a Maros-parti városba a 11 külföldi diák.Rywantól megtudtuk, már eddig is sokféle szakmai feladatot kaptak: gyümölcsfát metszettek, magokat ültettek, palántáztak. Egyik tanáruk elárulta: szorgalmasak, érdeklődőek, látszik rajtuk, hogy valóban a gazdálkodás az életük. Nyelvi nehézségeik nincsenek, többnyire az angolt használják közvetítő nyelvként. Egyébként volt alkalmuk a várost is megismerni, szórakozni, még a fürdőben is jártak.– Később nagyon szívesen visszajönnénk, akár turistaként is – mondta a többiek egyetértésével a fiatal francia diák.