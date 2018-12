Füstérzékelőt kapott ajándékba a katasztrófavédőktől az a család, akinek nyár végén égett le a házuk Apátfalván

Ottlokán Lászlóné és családja a karácsonyt már az új otthonukban szeretnék tölteni. Fotó: Kovács Erika

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nemrég közös szakmai programot indított a szelektív hulladékgyűjtés és a fokozottabb tűzvédelem érdekében. A program részeként a katasztrófavédelmi szervezet országosan 950 füstjelző készüléket adományoz a lakosságnak, amelyekből 41 Csongrád megyébe kerül. Makón Ottlokán Lászlónénál szerelték fel az egyik készüléket. Az Ottlokán család háza nyár végén égett le Apátfalván.Az édesanya egyedül neveli öt gyermekét. A férje öt éve hunyt el. Velük él betegeskedő édesanyja is, vagyis heten maradtak fedél nélkül (2018. október 20.: Leégett a házuk – olvasóinknak köszönhetően jobbra fordul a sorsuk: új otthon vár az Ottlokán családra Makón).– Az apátfalvi önkormányzat biztosított nekünk egy lakást, ahol addig maradhatunk, ameddig szükséges. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Szeretnénk azonban minél hamarabb a saját otthonunkban élni. Még pár nap, és költözünk Makóra – mondta Ottlokán Lászlóné.Az édesanya még tavaly vett egy felújításra szoruló családi házat Makón, a CSOK segítségével. A Just utcai ház nagyobb, mint az apátfalvi otthonuk volt. Utóbbiról közben kiderült, hogy nem érdemes helyreállítani, annyira károsodott a tűzben.– A makói házban a munkálatok már a vége felé közelednek. Úgy tervezzük, hogy a karácsonyt már itt töltjük. Kezd a ház otthonossá válni – mondta az ötgyermekes édesanya. Körbevezetett bennünket a lakásban. A bútorok lassan a helyükre kerülnek. Ezek egy részét a régi otthonukból menekítették át. Volt, amit a ház korábbi gazdái hagytak ott, illetve olvasóink is segítettek a családnak az újrakezdésben.Nem véletlen tehát, hogy a katasztrófavédők az Ottlokán családnak is adományoztak egy füstérzékelőt.- Köszönjük, hogy gondoltak ránk. Reméljük, soha többet nem fordul velünk elő ilyen szerencsétlenség.A füstjelző tűz esetén éles hangot bocsát ki, ami még az alvó embert is felébreszti. A makói katasztrófavédelmisek a készüléket fel is szerelték a lányok leendő szobájába.