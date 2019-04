Galamb József emlékezete Makón: Ford-túra járja körbe a család emlékhelyeit ma a városban

A Galamb testvérek: Sándor, József, János és Ferenc. Fotó: József Attila Múzeum

Az egykori Ford-lerakat Vásárhelyi utcára néző fala Makón. Felújítása idén várható. Fotó: Karnok Csaba

– Galamb József (Makó, 1881. február 3. – Detroit, 1955. december 4.) őseit már az 1750-es években fel lehet lelni a református egyházi anyakönyvekben – avatott be bennünket a család titkaiba Halmágyi Pál, a makói József Attila Múzeum nyugalmazott igazgatója, aki kötetet is írt a Galambokról. Mint elmondta, a rokonság igen kiterjedt volt, hiszen a világhírű konstruktőr édesapjának 9 testvére volt, neki magának pedig 5. Galamb József szülői háza a Hosszú utcán van, egy kis parasztház; a közelben lévő református iskolába, majd az egykori polgári fiúiskolába járt Makón – ezeket a helyeket is fel fogja keresni a mai Ford-emléktúra.József testvérei közül a legnagyobb tiszteletnek a városban legidősebb bátyja, vitéz Galamb Sándor ügyvéd örvendett, aki végigharcolta az első világháborút, református presbiter, az egyháztanács, a városi és a vármegyei közgyűlés tagja volt, kormánypárti lapokat szerkesztett. 1944-ig élt Makón, akkor Budapestre költözött – 1956-ban halt meg, Makón van eltemetve. Érdekes, hogy Sándor és legfiatalabb testvére, Ferenc között 16 év volt a korkülönbség – hívta fel a figyelmet Halmágyi.A sorban a József után következett Rozika fiatalon halt meg, ahogyan öccse, János is, tüdőbajban. Az utána született Ferenc viszont sokáig élt, 1964-ben halt meg, így rá még sokan emlékeznek Makón. Utóbbiak ketten voltak azok, akik – miután legidősebb bátyjuk, Sándor a dolog hivatalos részét elintézte – 1922- ben megnyitották, majd a második világháború végéig vezették a Vásárhelyi és a Deák Ferenc utca sarkán lévő egykori Ford-lerakatot. Kettejük közül János volt az, aki ha kellett, szerelte a járműveket – ő járt is az első világháború előtt Amerikában, Józsefnél –, Ferenc pedig az üzleti részt vitte. A nyugalmazott múzeumigazgató megjegyezte: a Fordson-traktorok a maguk idejében nagyon népszerűek voltak, hiszen részletre könnyen hozzá lehetett jutni, ráadásul tartottak országjáró Ford-karavánokat is, ahol ezeket népszerűsítették.Magának Józsefnek két lánya született Amerikában. Ők már nem élnek, de az unokával, Barbara Baurerrel – idézte fel Halmágyi – a rendszerváltást követően sikerült felvenni a kapcsolatot. Ő 2001-ben ellátogatott Makóra, és ő vette át a Galamb Józsefnek odaítélt posztumusz díszpolgári címet, illetve ott volt a főtéri mellszobor avatásakor is. A városban ma már nem élnek Galamb-leszármazottak, egy Budapesten élő oldalági rokon, Erzsébet azonban gyakran ellátogat a makói ünnepségekre. A konstruktőr emlékét sokféle módon – szobrokkal, emléktáblákkal, a múzeumban látható állandó kiállítással – őrzi Makó, és az egykori Ford-lerakat ipartörténeti jelentőségű homlokzatának felújítása is tervbe van véve – mondta Halmágyi.Ford-karaván Makón – a Galamb család emléknapja8.30 órától: a Ford-karaván gyülekezője (Korona Üzleti és Konferenciaközpont parkolója, Széchenyi tér 10.),9 óra: a rendezvényt megnyitja Forgó Géza, a Szirbik Miklós Egyesület elnöke, majd koszorúzás a Széchenyi téri szoborparkban Galamb József szobránál,9.30 óra: koszorúzás dr. Galamb Sándor és Galamb Ferenc sírjánál. Közreműködik: Kondrát Zoltán református lelkész (Belvárosi Református Ótemető, Verebes u.),10 óra: koszorúzás és egykori Ford-lerakatnál elhelyezett emléktáblánál (Deák Ferenc u. 61.),10.30 óra: koszorúzás Galamb József szülőházánál (Hosszú u. 63.),11 óra: koszorúzás a Galamb család felújított sírhelyénél. Közreműködik Kotormán István református lelkész (Sírkert u. 10.),12 óra: 21. századi mikrobiológiai labor átadása a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában (Szép u. 2–4.). A Ford-karaván résztvevői útközben emlékszalagokat helyeznek el a Galamb család egykori házain (Hajnal u. 2., Deák Ferenc u. 42., Apaffy u. 3. és Vörösmarty u. 1.),A rendezvény ideje alatt (10–12 óra) műszaki témájú előadást tartanak a Galamb József Szakközépiskolában (Szép u. 2–4.)