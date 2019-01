Gerinctörés után Szabolcs talpra állt, és világversenyre is készül és országos csatorna riportere

Szabolcs (balról) riportjaiban főként horgászati módszereket mutat be.

Fotó: Jéger Szabolcs facebook-oldala

A versenyzést sem adja fel, idén horgász-világbajnokságra készül. Fotó: Jéger Szabolcs facebook-oldala

„Csak azért is lábra állok!"



Szabolcs 2004-ben szenvedett gerinctörést a Körös-toroknál. A Tiszába ugrott, ám a víz alatt uszadékba ütközött. A kórházban kiderült: az ötödik és a hatodik csigolyája roppant el, ám csodával határos módon az idegszövet, sőt még a hártya sem sérült meg. – Szentesen egy orvos azt mondta: szinte biztos, hogy sosem állok fel, sőt lehet, hogy mindkét lábamat amputálni kell. Ott határoztam el, hogy csak azért is lábra állok és meggyógyulok – nyilatkozta lapunknak akkor.

– Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a munkám egyben a hobbim is. A horgászatról van szó.– Az pedig még nagyobb öröm számomra, hogy hamarosan a címeres mezt is magamra ölthetem: 2019-ben Olaszországban a magyar mozgáskorlátozott-válogatott tagjaként ott leszek a horgász-világbajnokságon – mondja a 36 esztendős Jéger Szabolcs. Neve ismerős lehet a makóiak számára, hiszen korábban a városi televízió szerkesztő-riportere volt – de szerte az országban, sőt külföldön is: jelenleg Közép-Európa legnagyobb horgász-vadász csatornájánál, a Fishing and Huntingnál dolgozik, amelynek műsorai sok millió háztartásban láthatók. Riportjaiban főként horgászati módszereket mutat be, illetve horgászok számára érdekes helyekre hívja fel a figyelmet.Ez azonban nem egyszerűen egy tévés karrier, hanem egy csodálatra méltó küzdelem eredménye is egyben. Szabolcs ugyanis másfél évtizede súlyos balesetet szenvedett: eltört a gerince, és egyáltalán nem volt biztos, hogy valaha is lábra tud állni. Járásán, mozdulatain most is érezni a baleset emlékét, ez ugyanakkor szerencsére a munkában nem gátolja. Egyébként is, amikor műsort vezet, többnyire áll vagy ül – ha nem, kollégái akkor is ügyesen megoldják képileg a helyzetet.Ami a horgászatot illeti, az régi, másfél évtizedes szerelem. Versenyzett is, de az országos bajnoksággal 2017-ben próbálkozott először. Azóta lett ezüstérmes is. Bár a hétköznapi pecázásban nem sokban hátráltatja testi fogyatékossága, versenyhelyzetben már érezni a különbséget: ott már nem elég az egy ép, tökéletesen mozgó kéz. – Az indíttatást, hogy komolyan versenyezzek, az adta számomra, amikor láttam, hogy a magyar mozgáskorlátozott horgászválogatott megnyert egy vébét – meséli. Szegeden a megyei szövetség rendszeresen szervez mozgáskorlátozottak számára megyei, egyéni versenyt. Hozzáteszi: a mozgáskorlátozottak – sérülésük fokának megfelelően – segítővel együtt versenyezhetnek. Ez az ő esetében műsorvezető társa, Szilvási Szilárd egyéni Európa-bajnok.Szabolcs a makói gyökereket természetesen nem felejtette el: ritkán ugyan, de néha hazalátogat Szegedről családjával együtt. Kislánya óvodás, és büszkén mondja, néha már a pecázásba is bekapcsolódik. Fiatalkorában sportolt: kézilabdázott, focizott – a versenylázat most a horgászatban tudja kiélni, és mozgáskorlátozott társait is biztatja, hogy próbálkozzanak meg vele. – Jó időtöltés és egyfajta kiút is – mondja. A Maroson egyébként nem szokott horgászni, inkább a Tiszán, de a téglagyári tónál még versenyen is részt vett.