Gyerekkora óta környezetvédő: Géza éjszaka összeszedte a szemetet a makói parkban

Kollár Géza a Petőfi parkban. Úgy látszik, a jó példa tényleg ragadós. Fotó: Szabó Imre

Szombaton közös szemétszedés



A makói önkormányzat is szervez szemétszedő akciót a Petőfi parkba, méghozzá szombaton délután 3 órától. A cél a játszótér és környékének megtisztítása – a jelentkezők szemeteszsákot és kesztyűt is kapnak.

– Az egyik padon még egy nagy méretű nejlonszatyrot is találtam. Azt szedtem tele szeméttel úgy, hogy közben a mobiltelefonnal világítottam – mesélte néhány nappal ezelőtti Petőfi parki élményét a makói Kollár Géza. A 22 éves fiatalember a makói városnapok egyik átbulizott estéje után egy gyerekkori ismerősével, Nagy Viktóriával kisétált a makói belváros közkedvelt pihenőparkjába, és megdöbbenve tapasztalta, hogy rengeteg a szemét. Úgy döntött, rendet tesz, Viki pedig segített neki.– Nagyon szeretem a természetet, a fákat, a növényeket, és zavar, ha valaki ezt elcsúfítja – magyarázta, hogy miért lépett akcióba. Korábban egyébként a szemétszedést munkaként is csinálta, egy időben a Magyar Közútnál, illetve az önkormányzatnál; jelenleg tanul, le akarja tenni az érettségit, és közben munkát keres. A Petőfi parki, hirtelen ötletből fakadt szemétszedésről azt mondja: nagyjából fél órán át tartott. A nagy méretű szatyorba ez idő alatt üdítősflakonok, sörösdobozok, csipszeszacskók, poharak kerültek. – Volt egy pad, amin vagy tucatnyi kávéspoharat, illetve energiaitalos dobozt hagytak – jegyezte meg. A hulladékot a végén egy konténerbe dobták.Géza a szeméttel megtelt szatyrot a kidobás előtt lefotózta, és néhány sor kíséretében megosztotta közösségi oldalán – mi is ott figyeltünk fel rá. A szemétszedés történetét tegnap a Petőfi parkban mesélte el nekünk, és közben észrevette, hogy megint sok a hulladék – ezért aztán újra nekiállt összeszedni. Azt már később, üzenetben írta meg nekünk, hogy ott volt egy négytagú, fiatalokból álló társaság is, akik miután meglátták, hogy mit csinál, szintén nekiálltak a szemétszedésnek. – Úgy látszik, csak egy kis motiváció hiányzik az embereknek – fűzte hozzá.