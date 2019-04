Hamarosan kész a csanádi községháza

Fotó: Szabó Imre

Mint magunk is láttuk, nagy a felfordulás, a por, a zaj, még folyó víz sincs – a hivatal ennek ellenére a munkálatok ideje alatt is működik. Nem volt hova költözni az átmeneti időre; szerencse, hogy szemközt, az új művelődési házban van mellékhelyiség, és hogy eddig az időjárás kedvező volt – mondta a helyszínen Farkas János polgármester.Mint korábban megírtuk, az önkormányzat 38 milliót nyert az épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. Ennek köszönhetően a tetőre napelem, a falakra hőszigetelő borítás kerül, megújul a fűtési rendszer, és kicserélik az ajtókat, ablakokat is. A munkát a makói Sapi-Vill Bt. végzi. Jelenleg a fűtést szerelik, illetve festenek, még két-három hét kell a befejezéshez.Közben a falu vezetése már a következő beruházást tervezi. – Az új művelődési ház melletti telket a közelmúltban sikerült megvásárolni, a rajta lévő romos épületet pedig lebontani. Itt egy 400 négyzetméteres, szilárd burkolatú rendezvényteret fogunk kialakítani 3 millió forintos költséggel. Az idei, ősszel esedékes falunapot már itt tartjuk – mondta Farkas.