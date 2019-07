Három éve balesetveszélyes a rotunda, de végre felújítják a makói gimnáziumot

a 150 milliós, uniós forrásból finanszírozott beruházás június közepén kezdődött. Ennek köszönhetően az iskola külső-belső megjelenésben és műszaki felszereltségben is fejlődni fog – ígérik. Megújul a gimnázium homlokzata, új, hőszigetelt ablakokat építenek be, a padlástérben pedig sportszobát alakítanak ki, ahová 16 új sporteszközt is beszereznek. Az iskola udvarán sportudvart létesítenek, ráadásként bútorokat, taneszközöket és informatikai eszközöket is vásárolnak, amelyek segítséget nyújtanak a magas színvonalú oktatás biztosításához.