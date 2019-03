Havas tájak - egy nemes ügy támogatására: a makói Kolumbán Katalin naptárával egy helyi alapítványt segít

Kolumbán Katalin kiállításán leginkább havas képekben gyönyörködhetünk. Fotó: Szabó Imre

Az első fényképezőgépe, még általános iskolás korában egy Etüd volt. Később, amikor már komolyabb géppel fényképezett, megesett, hogy a masina a königsteini vár falai közé esett a kezéből – ez azonban nem szegte a makói Kolumbán Katalin kedvét. Tájképeiből most kiállításon mutat be egy csokorra valót a József Attila Könyvtárban, ráadásul ezek felhasználásával egy jótékony céllal árusított falinaptárt is készített.Katalin orosz–népművelés, illetve francia szakos pedagógusvégzettséggel rendelkezik. Amikor teheti, itthon tanít, ha viszont nem kap felkérést, megpróbál külföldön dolgozni. Tanult és vállalt munkát Franciaországban, járt Oroszországban, Olaszországban, most közönség elé került fotóit viszont Ausztriában készítette, ahol gyermekprogram-szervező volt. Volt már tárlata Vásárhelyen és Szegeden is – ez a mostani sorrendben a negyedik.Mint meséli, egy ismerőse évekkel ezelőtt tévedésből nagy méretben hívta elő Szentpéterváron készült felvételeit, és akkor derült ki, hogy van szeme a fotózáshoz.– Azóta, ha kirándulni, túrázni, síelni megyek, mindig magammal viszem a gépet is – mondja.Úgy fogalmaz: érzésből fotóz. Elsősorban természetfotókat készít, és érzéseket, hangulatokat akar átadni a képeivel. Az pedig, hogy a képeiből készült falinaptár forgalmazásával éppen az autista és egyéb, fogyatékkal élő gyerekek közösségét építő A Szivárványon Túl Alapítványt támogatja, egy véletlennek köszönhető. A Facebookon ugyanis rendszeresen belebotlott az alapítvány hirdetéseibe.– Nemesnek gondolom az ügyet, és remélem, sikerül érdemi segítséget nyújtanom a munkájukhoz – mondja.