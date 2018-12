Havi több százezres pluszkiadás, de a helyiek máris megkedvelték: sátrat kapott a makói fürdő kinti medencéje

A makóiak egy kicsit visszakapták a régi fürdő hangulatát a sátorral. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon tetszik. Jó a víz és a levegő hőfoka, és kényelmesen elférünk – mondta tegnap délután a makói Hagymatikum fürdő külső sportmedencéjénél Papp Róbert. Többször járt már itt, mióta sátor került rá – most egy óra úszást tervezett. Úgy gondolja, egy kicsit a régi fürdő hangulatát is visszahozta ez a téli újdonság.A makói fürdő külső, 33 méter hosszú medencéje eddig telente kihasználatlan volt. Azért találták ki, hogy sátorral fedik le, mert a fedett tanuszodában már egyre nehezebb volt beosztani a rendelkezésre álló öt sávot – mondta Gergely Gábor igazgató. Emlékeztetett: a térséget is beleértve 40 ezer ember úszásigényét kellett eddig itt kiszolgálni, beleértve sportolókat, diákokat, törzsvendégeket is. A zsúfoltság mellett külön problémát jelentett, hogy más hőfokú vizet igényeltek a gyerekek, az egyszerű vendégek és az úszósport szerelmesei.A gordiuszi csomó átvágását az jelentette, hogy sikerült kibérelni egy viszonylag olcsó rendezvénysátrat Békéscsabáról. Ez annyiban különbözik attól, amit a régi fürdőben használtak, hogy váza is van, azaz a meleg levegő csak a benti hőmérséklet fenntartásához kell. A makóiak nosztalgikus érzéseit fokozhatja, hogy a sátor hőcserélő berendezése ugyanaz, ami a régi fürdőét fűtötte; ezt most felújították, és kitűnően működik, annyi különbséggel, hogy a városi távhőrendszer által biztosított meleget használja. A víz sportolásra alkalmas, 27 fokos.Az igazgató azt mondta, tapasztalataik szerint népszerű az újdonság, bár a vele járó havi több százezres pluszkiadást aligha termelik ki az eladott belépőkből. Ettől függetlenül úgy tervezik, amíg meg nem épül az új fedett sportmedence, addig telenként lesz sátor a szabadtéri medence felett. – A társadalmi felelősségvállalás jegyében ezt szeretnénk biztosítani a makóiaknak – mondta Gergely Gábor.