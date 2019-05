Helyét keresi az extrém sportok pályája Makón

Repedezett járólap. Fotó: Szabó Imre

Ha valaki megnézi a makói Korona teraszát a főtéren, láthatja, hogy a díszburkolat lapjai itt-ott töredezettek, repedtek. Ez részben nyilván az időjárás számlájára írható, de alighanem azok a fiatalok is tehetnek róla, akik ott szoktak bmx-ezni, gördeszkázni, korcsolyázni. Ezt elvileg nem szabad, a gyerekek ugyanakkor azt mondják, jelenleg nincs más hely, ahol gyakorolhatnának, tudományukat megvillanthatnák.A Maros-parti városban sokéves probléma az extrémsport-pálya hiánya. A régit még 2002-ben avatták fel 5 millió forintos beruházással a Hollóssy Kornélia utcai sportpályán. Ezt három év múlva elköltöztették az Aradi utcára, a város szélére, ám idővel tönkrementek az elemei, amelyeket végül raktárba helyeztek. A városban emiatt az ezzel foglalkozó fiatalok parkolókban, a piactéren és hasonló helyeken igyekeztek hódolni szenvedélyüknek – ami viszont, hivatalosan a közterületek védelmének indokával, tilos. Az előző városvezetés, bár még pénzt is szerzett a pályaelemek korszerűsítésére, nem tudott megegyezni a fiatalokkal a pálya működtetésének feltételeiről. Aztán 2015-ben az új városvezetés jelképes összegért bérbe adta nekik az egykori Bajza-iskola udvarának egy részét, ahová nagyjából 20-30-an jártak rendszeresen, a még használható, kisebb felújításon átesett pályaelemeken gyakorolni. Ez addig tartott, amíg az iskolaépület 2016-ban újra be nem népesült – a Návay-szakgimnázium diákjai tanulnak benne –, és a fiatalok újra hoppon maradtak.Azt, hogy pontosan hol és mikor épül meg az extrémsport-pálya, egyelőre nem tudni. Hadik György önkormányzati képviselő, aki felkarolta az ügyet, lapunknak azt mondta, akkor fog róla nyilatkozni, ha megvan a végleges döntés. Azt ugyanakkor meg- erősítette, hogy van pénz elkülönítve erre a célra. Palicz András rendőrkapitány mindenesetre a legutóbbi testületi ülésen a helyszínt illetően annyit javasolt, hogy az valahol a belvárosban legyen – ellenkező esetben a fiatalok aligha fogják használni.