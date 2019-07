Huszonnegyedszer ünnepelt Apátfalva, ahol csak ötévente adnak ki díszpolgári címet - fotók

Apátfalván nagy hagyománya van a falunapi programsorozatnak: a község az elsők között szervezett ilyet a makói kistérségben a rendszerváltáshoz közeledve – idén sorrendben éppen a huszonnegyediket tartották meg. A jeles alkalom egyházi vonatkozású is, hiszen mint megírtuk, július 26-át, Szent Anna napját fogadalmi ünnepként tartják számon a községben az 1831. évi kolerajárvány megszűnésének emlékére. Szent Anna ráadásul a várandósok védőszentje, s így a jövőbe vetett hit jelképe is egyben. Természetes, hogy ezért ünnepi szentmisére is invitálták a híveket.

A programsorozat már pénteken elkezdődött a művelődési ház előtti parkolóban felállított rendezvénysátorban a nemzetiségi kulturális fesztivállal, amelynek sztárvendége Kis Grófo volt. A koncerten kívül egy sajnálatos esemény is történt aznap este: megverte és kifosztotta ismerősét három testvér. A feltételezett tetteseket a rendőrség elfogta, előállította.

A szombati nap fénypontja a legendás Bikini együttes másfél órás koncertje volt, amit a csapat fáradhatatlan lendülettel nyomott végig. A bulit látványos tűzijáték követte, amit több százan néztek végig a falu központjában, majd utcabált is tartottak. Az utolsó, vasárnapi nap pedig, ahogyan az lenni szokott, a lovas sportoké volt. A falu képviselő-testülete ezúttal nem tartott ünnepi ülést, és díszpolgári címet sem adtak át. Méghozzá azért, mert – mint Szekeres Ferenc polgármestertől megtudtuk – ez Apátfalván, éppen a díszpolgári cím rangjának megőrzése érdekében, csak öt évente egyszer szokás.