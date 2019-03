Időben fizetett, mégis felszólították - az áramszolgáltató nem adott érdemi magyarázatot a makói esetre

– Az eljárás felháborít, az pedig bosszant, hogy a történtek miatt külön be kellett mennem az ügyfélszolgálati irodára, tisztázni a helyzetet – mondta makói olvasónk, Tari István, aki 4 nappal a határidő előtt befizette a neki kiküldött elszámoló számlát az áramszolgáltatónak, mégis felszólító levelet kapott a társaságtól.



Mint elmondta, otthonában a három közül megszüntette az egyik villanyóráját, és az elszámoló számla szerint március 22-éig be kellett fizetnie a fogyasztás után fennmaradt összeget. Ezt ő a megszabott határidő előtt, 18-án megtette, ennek ellenére végrehajtással fenyegető felszólítást postáztak neki. Ami külön érdekes: a felszólító levél keltezése szerint 18-án íródott – azaz még a befizetési határidő lejárta előtt, ráadásul ugyanaznap, amikor olvasónk feladta a postán az összeget.



Megkérdeztük, miként fordul az elő, hogy az áramszolgáltató még a befizetési határidő lejárta előtt felszólító levelet küld a számlát egyébként határidő előtt befizető ügyfélnek, a társaság kommunikációs osztályától azonban nem kaptunk érdemi választ.



Válaszlevelükben csupán annyit írtak, ügyfeleik minden felvetődő kérdésre válaszolnak a nap 24 órájában hívható telefonos ügyfélkapcsolati központuk munkatársai. S azt is, hogy a szerződés megszüntetését követően a társaság kötelessége a teljes körű pénzügyi elszámolás a felhasználóval, a felhasználási hely megszüntetéséről szóló tájékoztató levél pedig tartalmazza az ügyfél szerződéses folyószámláján nyilvántartott tartozást vagy túlfizetést.