Indul a diákmunka szezonja

A fürdőben több helyen is tudnak munkát kínálni a fiataloknak. Fotó: Szabó Imre

Elhangzott: ez a hazai forrásból finanszírozott program évek óta bevált támogatási forma, amelyben Csongrád megyében évente több mint ezer diák vesz részt. Idén a megyében ennek támogatására 150 milliós forrás áll rendelkezésre.A lehetőséggel a 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló középiskolások és egyetemisták élhetnek. A járási hivatalokban többnyire önkormányzati intézmények, cégek álláslehetőségeit kínálják nekik, de az elmúlt években a mezőgazdasággal, a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos munkákat is sikerült közvetíteni nekik.A sajtótájékoztatót a makói Hagymatikum fürdőben tartották, mert itt is rendszeresen foglalkoztatnak a nyári szezonban diákokat. Gergely Gábor igazgató azt mondta, ők a nyári szezonban általában 30 fiatalt foglalkoztatnak. Medenceőrök segítőjeként, vagy például a Nyugi bárban, illetve angol tolmácsként tudnak nekik lehetőséget adni. Az alkalmazási formával járó támogatással nagyjából 15 milliót spórolnak meg, amit felújításra, karbantartásra tudnak fordítani.– Elégedettek vagyunk velük, 90 százalékuk beválik. Már olyan kollégánk is van, aki diákmunkásként kezdte, s most állandó munkatársunk – mondta lapunk kérdésére az igazgató.