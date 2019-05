Injekcióval is védenék Makó gesztenyéit a kártevőktől

Piros és fehér virágú vadgesztenyék a Teleki László utcában. Lepik őket a méhek - amikor épp jó idő van. Fotó: Frank Yvette

Később, nyáron szokott sárgulni a levelek széle, aztán hullani kezd a lomb. A kártevő ellen minden évben többször szoktak védekezni, de ez nem jelent végleges megoldást – Ez folyamatos harc. Mi összeállított kezelési menetrend szerint dolgozunk, ebben van lemosó permetezés is, mint a gyümölcsösökben – mondta lapunknak Bókáné Bodó Zsuzsanna, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kertésze. – A lehetőségeinket az is behatárolja, hogy közterületen nem lehet akármivel védekezni, és természetesen gondolni kell a hasznos rovarokra. A vadgesztenye-aknázómoly monofág, vagyis egyedül ezt a fát támadja. A piros virágú vadgesztenyében nem tesz kárt, ezért is jó, hogy ilyen fiatal fák is vannak már a közterületen.Zsuzsanna tanít a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnáziumban. A tanárok között is volt már beszédtéma a környék képét alapvetően meghatározó vadgesztenyefák ügye. – Vannak kísérletek, amelyek a fenntarthatóság szempontjából jobb megoldást ígérnek, mint a permetszer. Egy kolléganőm ismerőse ilyen kutatásban vesz részt – mondta Zsuzsanna. – Ahogyan az emberi gyógyításban az injekciót, ugyanolyan módon a törzs alsó részén a fa szállítószöveteibe juttatnak egy szert, amely följutva a levelekbe ellenállóvá teszi a fát több évre az aknázómoly kártétele ellen. Remélem, ezt a módszert Makón is ki tudjuk próbálni. Szépek ugyan a piros virágú gesztenyék, de az idős, hatalmas lombú fehér virágúakat is meg kellene védeni, amíg lehet.