Ivartalanítási akció és kutyafuttató is lesz Makón

A Csipkesor garázsai mögött lévő park most lényegében üres, funkció nélküli. Fotó: Szabó Imre

– A szavazók mindössze 12 százaléka ellenzi, hogy épüljenek kutyafuttatók Makón, 52 százalék mindkét tervezett helyszínt helyesli, a többi szavazó egyik vagy másik helyszín mellett tette le a voksot – ismertette Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő annak a szavazásnak az állását, amely a város honlapján folyik. Voksolni a hónap végéig lehet. Megírtuk: a makói képviselő-testület – többek között Weszelyné javaslatára – akciótervet készített ebtartási kultúra meghonosítása érdekében, és ennek egyik elemeként két kutyafuttatót is terveznek. Az egyik a főtéri Csipkesor garázsai mögött lévő parkban, a másik a Fűrész utcán fog megépülni, várhatóan idén nyáron. Ilyen egyelőre nincs Makón.A koncepcióról azt is megírtuk, hogy az önkormányzat 10 milliót különített el rá a költségvetésben, várható bekerülési költségét pedig 8,5 millióra becsülik. Ákosi Ádám hatósági csoportvezető a program egy másik elemére, az ingyenes ivartalanítás lehetőségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az érintett gazdák már megtalálhatják a város honlapján, illetve az önkormányzati újságban a jelentkezési lapot, amelyet kitöltve a város portáján lévő gyűjtődobozba lehet bedobni március 31-ig. A tervek szerint idén nagyjából 150 kutyát tudnak ivartalanítani. Erre 5,5 milliót szánnak – ha szükséges, egyúttal az ebek védőoltásának, illetve csippel való ellátásának költségét is állja a város.