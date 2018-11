Japánban is sikert aratott a makói Ádám: a tehetséges cirkuszi akrobata 1,2 milliós díjat nyert

Ádám és Benjámin hamar népszerűvé vált Japánban. Fotó: Fehér Ádám hivatalos oldala

– Amikor év elején különdíjasok lettünk a budapesti nemzetközi cirkuszi fesztiválon, többek között japán szervezők is felfigyeltek a produkciónkra – mondta a 21 esztendős, makói Fehér Ádám arról, miképp jutott el fellépőtársával, a fővárosi születésű Kassai Benjáminnal együtt az ázsiai szigetországba. A fiúk számára a külföldi meghívás önmagában nem volt különleges, hiszen felléptek már többek között Belgiumban, Németországban, Franciaországban és Ukrajnában is, olyan messzire azonban, mint most, talán csak egyszer invitálták őket – Los Angelesbe.A makói fiatalemberről megírtuk, nem cirkuszos dinasztia tagja, és csupán testnevelő tanára unszolására jelentkezett az artistaképzőbe – itt ismerték meg egymást Benjáminnal. Produkciójukat, amellyel ismertté váltak, nehéz leírni, látni kell: egy öt méter magas, négy ponton rögzített függőleges rúdra másznak fel, és azon mutatnak be szinte a fizika törvényeinek is ellentmondó, páratlan izommunkát és precíz összhangot megkövetelő mozdulatokat. Japánban is ezt, illetve ennek egy kibővített változatát mutatták be.Ádám elmesélte: 7 perces műsorukat a sizuokai, négynapos, szakmai körökben világbajnokságként is emlegetett cirkuszművészeti fesztiválon összesen 13 alkalommal mutatták be – ebből négy alkalommal a helyi színházban, zsűri előtt léptek fel. – A legnagyobb élmény számunkra a közönség reakciója volt: talán még sehol sem fogadtak minket akkora érdeklődéssel, szeretettel, mint itt – jegyezte meg. A zsűri produkciójukat végül második díjjal jutalmazta, amivel 500 ezer jenes, azaz 1,2 milliós pénzjutalom is járt. A fiúknak azonban nincs sok idejük kipihenni a sikert: most Németországba készülnek, ahol decemberben fognak szerepelni.