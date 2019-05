Jó példa lett a tejesek tüntetése: Csongrád megyei érdekeltségű cég nyert a Penny tenderén

A Penny Market üzleteiben olcsón árusított szlovák tej ellen tiltakoztak a gazdák márciusban az áruházlánc logisztikai központjánál, Alsónémediben. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Múlt héten a csongrádi hegyközség fórumán említették, hogy a szőlőtermelőknek a tejesekről kellene példát venniük, amikor gondjuk van a piaccal. De alma- és zöldségtermelők gyűlésein is szóba került már pozitív összefüggésben a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács márciusi, egy hét alatt megszervezett és végrehajtott demonstrációja. Azt azért tartották, mert a Penny Market 135 forintért hirdetett szlovákiai eredetű 1,5 százalékos UHT-tejet, arra hivatkozva, hogy Magyarországon nem talált elegendő mennyiségű árut. A terméktanács szerint ez nem volt igaz.Az igazi eredmény az volt, sikerült megakadályozni, hogy az áruházlánc akciója hasson a többiekre, és árspirált indítson el. A sikeres fellépésnek köszönhetően nem dőlt össze a piac – értékelte a történteket László Róbert makói tejtermelő, aki a demonstrációs bizottságot vezette a terméktanács elnökségi tagjaként.– Ehhez az is kellett, hogy érdekeink védelmében mellettünk állt az agrárkamara és a kormány is – tette hozzá.A Penny vezetése kiírt egy tendert, amelyen rövid időn belül eredményt hirdetett, és az említett árut a Tolnatej Zrt.-től és az Alföldi Tej Zrt.-től rendelte meg. Ez azt jelenti, hogy az áruház polcain kínált tej részben Csongrád megyéből származik. A székesfehérvári székhelyű Alföldi Tej Zrt.-nek ugyanis Csongrád megyei termelő cégek is a tulajdonosai.